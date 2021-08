Entretenimento 15/08/2021 07:21 Pipoca Moderna Netflix anuncia elenco da série live-action de "Avatar: A Lenda de Aang" A Netflix anunciou nas redes sociais o elenco e o novo showrunner da adaptação da live-action de "Avatar: A Lenda de Aang". Anunciado em 2018, o projeto estava sem notícias há um ano, desde que os criadores do desenho animado, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, abandonaram a produção e publicaram uma carta aberta aos fãs da franquia criticando a Netflix. "Não importa qual versão acabe indo parar nas telas, não será o que eu Bryan tínhamos visualizado", disse DiMartino na ocasião. Para começar de novo do zero, a série terá Albert Kim ("Sleepy Hollow") como showrunner, roteirista e coprodutor ao lado de Dan Lin ("Uma Aventura Lego"), Lindsey Liberatore ("Walker") e Michael Goi ("American Horror Story"). Já o elenco será liderado pelo ator Gordon Cormier ("The Stand") como o jovem Aang, mestre dos quatro elementos e guardião do equilíbrio e da paz no mundo, acompanhado por Kiawentiio ("Anne With an E") como Katara, Ian Ousley ("13 Reasons Why") como Sokka, e Dallas Liu ("PEN15") como Zuko. Juntos, eles precisarão derrotar o Senhor do Fogo Ozai para encerrar a guerra contra a Nação do Fogo e salvar o mundo. Vale lembrar que essa saga já teve uma versão com atores reais. Em 2010, o cineasta M. Night Shyamalan lançou o filme "O Último Mestre do Ar", que foi destruído pela crítica e não empolgou o público, encerrando os planos da Paramount para transformar "Avatar: A Lenda de Aang" numa franquia cinematográfica. Inspirada por animes japoneses, a série original se tornou uma das animações mais populares da Nickeledeon. Além do sucesso nas telas, também venceu um Emmy e vários prêmios prestigiados, como o Annie, o Genesis e o Peabody Awards ao longo de suas três temporadas completas. Mas suas histórias continuam em quadrinhos até hoje, além de terem dado origem a outro sucesso televisivo, "A Lenda de Korra", atração derivada da história principal que também foi criada por DiMartino e Konietzko, e durou mais quatro temporadas exibidas entre 2012 e 2014. Recentemente, o canal pago Nickelodeon anunciou a criação de uma divisão chamada de Avatar Studios, dedicada exclusivamente a expandir a franquia em novas séries, filmes e especiais. Veja abaixo as fotos do elenco da série live-action de "Avatar: A Lenda de Aang".

