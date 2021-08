Entretenimento 22/08/2021 07:52 O Esquadrão Suicida pode ditar tudo o que o DCEU vai virar O Esquadrão Suicida (Divulgação / DC) É possível que O Esquadrão Suicida represente o início de uma nova era do DCEU. A Warner Bros. e a DC Films passaram anos tentando encontrar um caminho viável para seus filmes. Toda a saga da empresa começou o descontentamento da empresa com o tom sombrio, complexo e inteligente demais que Zack Snyder levou para seus filmes. A Warner até tentou modificar isso, e fazer uma edição mais bobinha, colorida, e com classificação livre em Liga da Justiça (de Joss Whedon, em 2017), o que foi um belo tiro no pé. Agora, com o lançamento mais recente repleto de humor politicamente incorreto, e piadas, embora ele não seja propriamente um reinicio, ele posiciona o público do que esperar dos próximos filmes. Direção da Warner mudou Embora a DCEU esteja em um estado de mudança, a maioria dos filmes que estão sendo lançados não representam atuais equipes executivas da Warner Bros. e DC. A liderança da WB e da DC Films mudou de mãos algumas vezes e também houve a aquisição pela AT&T, e a maioria dos projetos teve sinal verde e começou a produção sob a liderança anterior. Aquaman, Shazam!, Aves de Rapina e Mulher-Maravilha 1984 começaram seu desenvolvimento antes do lançamento de Liga da Justiça ou pouco depois de Geoff Johns deixar o cargo de Diretor de Criação da DC em junho de 2018. Tiveram boatos de que a DC tinha uma política de não permitir piadas nos filmes por causa do tom usado por Snyder, mas segundo o diretor o problema surgiu justamente porque ele não queria e a empresa sim. Explosão de cores O Esquadrão Suicida veio para mudar isso, e levou inclusive uma explosão de cores para a tela. Apesar de ser o primeiro filme em um “novo DCEU”, ele é de muitas maneiras, igualmente conectado ao que foi estabelecido no mandato de Snyder no que diz respeito à continuidade. Viola Davis, Joel Kinneman, Margot Robbie e Jai Courtney retornaram como seus respectivos personagens do primeiro filme e reconhecem uma história compartilhada (embora nenhum detalhe seja dado), e não há ligações abertas aos filmes anteriores. Superman é referenciado, mas não mostrado. Apesar de todo o esforço para evitar uma ligação clara com o primeiro filme, O Esquadrão Suicida funciona como uma sequência solta, como se a Warner não quisesse apagar os filmes anteriores, mas também não quisesse que as pessoas ficassem se lembrando dele. The Flash, vai mostrar isso com clareza, quando Ben Affleck e Ezra Miller reprisarem seus papéis, sugerindo um vínculo muito mais forte com a continuidade de Snyder.

