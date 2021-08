Entretenimento 24/08/2021 07:15 Entretenimento: Filmes em que deve ficar de olho Foto: Pexels Filmes que há muito são aguardados pelo público, outros que pela sua trama não devem ser perdidos, ou porque de alguma maneira marcaram a história do cinema. Confira os filmes que recomendamos que assista: Velozes e Furiosos 9 Este é uma das estreias mais aguardadas e marca o regresso de uma das franquias mais longas da história do cinema, Velozes e Furiosos. Este é um filme que há muito despertava a curiosidade dos fãs, principalmente depois do lançamento do trailer que mostrou o retorno de alguns personagens inesperados. Se nunca viu nenhum filme desta franquia o melhor é mesmo aproveitar o lançamento do filme número 9 e fazer uma verdadeira maratona assistindo desde o primeiro filme lançado em 2001. A trama começa com o policial Brian O’Connor interpretado por Paul Walker a se infiltrar no mundo das corridas de carros ilegais de modo a conseguir reunir provas para capturar Dominic Toretto, Van Diesel, um líder da gangue e procurado pelo FBI. Este foi o filme que lançou para a ribalta os atores Vin Diesel e Paul Walker e conta desde então com uma combinação de sucesso nas telas de cinema, mulheres bonitas, carros turbinados e de luxo e muita adrenalina. Esta combinação ultrapassou as telas de cinema e conta também com uma franquia de videogames com uma nova versão anunciada recentemente para PC, Playstation, PS4, entre outros consoles e tem o seu lançamento esperado para novembro de 2021. Apesar destes filmes serem um sucesso de bilheteiras, a franquia dos videogames não seguiu o mesmo caminho, no entanto, a desenvolvedora Outright Games decidiu apostar no lançamento de um novo título, talvez influenciada pelo lançamento do novo filme. Se é fã do filme não deixe também de experimentar o novo jogo. Viúva Negra Este filme chama atenção por ser o primeiro filme de Marvel Studios depois do Vingadores Ultimato. Viúva Negra é carregado de ação, aventura e espionagem e que conta com uma das atrizes mais carismáticas do cinema atual, Scarlett Johansson que interpreta Natasha Romanoff na época após a guerra Civil. Natasha se esconde do governo norte-americano visto que é aliada do time Capitão América sendo perseguida por uma força cujo principal objetivo é eliminá-la. Porque vale a pena assistir a este filme? Porque conta com uma atriz emblemática do cinema mundial, porque o seu lançamento foi adiado tempo demais, mas principalmente porque a história se desenrola entre a Viúva Negra, o Capitão América, Guerra Civil e Vingadores, combinação cheia de mistério que vale a pena assistir. Esta combinação é interessante o suficiente para inspirar também outros nichos de mercado como por exemplo os desenvolvedores de games para cassinos, como a gigante IGT que desenvolveu uma das mais intrigantes máquinas de caça-níqueis, a ‘Black Widow slot’ disponível em diversas plataformas online dedicadas aos jogos de cassino. Também um dos jogos mais populares da Marvel, o ‘Marvel’s Avengers’ é possível jogar com os super-heróis favoritos, um deles precisamente a Viúva negra. Geralmente os fãs dos filmes da Marvel acabam por se tornar também fãs dos jogos com a mesma temática, daí que se deseja muito assistir o filme, não deixe também de experimentar estes jogos. Free Guy – Assumindo o controle Este é mais um exemplo para quem para além do cinema é fã de videogames. Free Guy é um filme em que a trama se baseia em tornar herói uma daquelas personagens que costuma estar presente nos jogos apenas para dar impressão que aquele lugar tem vida. Este é um filme leve, de comédia e ação retrata a vida de um caixa de banco que vê a sua vida rotineira a se alterar completamente quando se apercebe que virou uma personagem altamente realista num vídeo game de mundo aberto. Protagonizado por Ryan Reynolds é um filme que alia a comédia à fantasia e que mostra exatamente o que a indústria do entretenimento acaba por fazer muitas vezes que é pegar numa personagem de cinema e transformá-la numa de videogame e vice-versa. Duna Este é um filme que é aguardado desde 2008 e mais parecia uma lenda urbana, mas que finalmente parece se ter tornado real. Duna é dirigido por Denis Villeneuve e procura atualizar o clássico de 1984 que serviu inclusive de influência para a saga mundialmente famosa de Star Wars. Considerado como o Star Wars para adultos pelo diretor do filme, este é um filme imperdível para os fãs da temática de Star Wars. Conta a história de planetas num futuro distante comandados por casas nobres integradas num império feudal intergaláctico. Curioso? Se é fã de ficção científica não deixe mesmo de assistir.

