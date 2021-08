Entretenimento 24/08/2021 13:03 www.msn.com Whatsapp deixará de funcionar em alguns aparelhos; saiba quais © Reprodução/Pixabay O WhatsApp divulgou uma lista de dispositivos móveis que deixarão de receber suporte do aplicativo. Assim, de acordo com o anúncio oficial, o app de mensagens deixará de funcionar nos celulares que possuem sistema operacional Android igual ou inferior ao Android 4.0.3 , assim como iOS 9. De acordo com o WhatsApp, serão pelo menos cinco grandes marcas que usam o Android como sistema principal que em novembro deixarão de receber suporte oficial. Abaixo está a lista completa de celulares Android nos quais o aplicativo deixará de funcionar de maneira ideal: LG: Lucid2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q. ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo. Huawei: Ascend G740, Ascen Mate, Ascend D2. Sony: Xperia M. Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Lenovo A820, Não apenas celulares com sistema operacional do Google dirão “adeus” ao WhatsApp, como a empresa decidiu que alguns telefones da Apple também deveriam sair de sua lista de aparelhos que não podem mais ser suportados. Entre eles: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

