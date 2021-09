Entretenimento 02/09/2021 09:19 SÉRIE ANIMADA VAI CONTINUAR HISTÓRIA DE “OS CROODS 2: UMA NOVA ERA” A animação “Os Croods 2: Uma Nova Era” foi um dos maiores sucessos do cinema durante a pandemia e agora vai continuar sua história na casa de seus espectadores. A plataforma americana Peacock divulgou, em parceria com a Hulu, o trailer de “The Croods: Family Tree”, série animada que dá sequência aos eventos do filme. A série vai mostrar a convivência da família cro-magnon do título com os ex-rivais e agora amigos Bettermans (ou, em português, os Bem Melhores), uma família neolítica, bem mais avançada, com conhecimentos agrícolas, mas também preocupações com a aparência – da barba hipster bem cultivada aos chinelos de estilo havaianas. Nisto, a nova atração vai se diferenciar bastante de “Croods, o Início” (Dawn of the Croods), situada antes dos eventos do primeiro filme e exibida por quatro temporadas na Netflix. A maior parte dos dubladores originais foi trocada para a nova série, mas Kelly Marie Tran (“Raya e o Último Dragão”) retorna ao papel de Dawn Betterman. A estreia está marcada para 23 de setembro nos Estados Unidos tanto na Peacock quanto na Hulu, mas ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.

Voltar + Entretenimento