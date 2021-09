Entretenimento 12/09/2021 05:51 Ex-repórter diz que Globo é antro de falsidade Reprodução Thiago Asmar, ex-repórter da Globo, soltou uma indireta atrás da outra contra a emissora em um texto sobre a saída de Tiago Leifert da empresa. Com todas as letras, ele disse que o apresentador saiu de “um anto de vaidade, falsidade e energia negativa”. “Ver esse cara pedindo para sair da Globo no ápice da carreira me dá ainda mais orgulho dele. Mostrou que vaidade e ego não são tudo! Ver um cara tão especial e talentoso saindo de um antro de vaidade, falsidade e energia negativa é algo muito especial para mim, até porque sei que a estrela do Tiago Leifert vai brilhar onde quer que ele esteja”, explanou. “É um dos grandes amigos que tenho e posso dizer: o Tiago Leifert é um gênio que mistura talento e disciplina. Um dos caras mais trabalhadores que já conheci! Voa, irmão!”, finalizou. Nos comentários, Tiago Leifert respondeu: “Te amo, thi! Vou te ligar assim que acalmar o celular aqui”. Os anônimos estranharam o ranço de Thiago Asmar pela Globo. “Não supera a Globo”, observou um. “Que amor por essa Globo, supera! Vai viver sua vida, esquece ela”, recomendou outro. “Porra mais tu chora todo dia por ter saído de lá”, cutucou um terceiro, seguido por outro que deu um sermão no ex-contratado da Globo: “O cara faz um textão de amor pela Globo aí o cara rancoroso vem com essa choradeira tradicional, cara na boa isso é recalque de gente que até hoje não assimilou que dançou no emprego e mesmo seguindo na vida fica com essa, cara faz seu trabalho e larga de ficar guardando isso, você está vivendo sem a Globo e pelo visto bem, até quando vai ficar com esse mimimi, atacando apenas jornalistas da Globo sendo que diariamente estamos vendo jornalistas de outros veículos aprontando suas patuscada e você nem cita, já tá feio isso, parece até coisa bem partidária”.

