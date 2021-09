Entretenimento 12/09/2021 06:25 HBO e Netflix devem fazer parceria inédita para conseguir fechar a conta A Netflix pode ter que apelar para uma parceria inédita com HBO por conta de problemas financeiros. De acordo com Jefferson Alves, sócio da PwC Brasil, em entrevista ao Notícias da TV, os custos estão maiores do que o esperado. “Hoje, nós pagamos um valor alto, pois temos que assinar vários serviços. Porém, se você pegar o gasto que as empresas têm para produzir conteúdos, a conta não fecha”, explicou. A tendência é uma consolidação na qual uma produção sirva para dois ou três streamings. Assim, teremos um número menor de plataformas, mas elas terão conteúdo e assinaturas maiores”, disse ainda. Apesar do crescimento de assinantes, as empresas ainda contam com muitos desafios, e a saída pode ter que ser a troca de conteúdos entre as empresas de Streaming: “As empresas de streaming têm um desafio muito grande, pois as assinaturas que pagamos não cobrem os custos das produções. No cinema, você tem grandes patrocínios e a bilheteria. É uma equação que elas terão que conseguir identificar como melhorar isso. Acreditamos que ocorrerá uma consolidação, em que alguém vai falar: ‘Assina o meu serviço que você vai ter tudo'”. Hoje, não há um aplicativo que une produções da Amazon, HBO, Netflix, entre outros, e as pessoas acabam tendo que escolher entre eles, caso não possam pagar por todos. Segundo a publicação, a Netflix estuda a possibilidade de incluir games no catálogo, enquanto o Globoplay faz parcerias com a Disney+, Apple TV+ e Deezer, e o Prime Video com o Channels. Agora, as operadoras de telefonia estão mirando a integração de pacotes e a facilidade na assinatura, como, por exemplo, pagar para assistir apenas aos finais de semana. As pessoas estão reduzindo os planos de TV para o básico e assinando os streamings. No entanto, mesmo com essa queda, o setor seguirá grande, pois é um mercado grande”, revelou o profissional.

