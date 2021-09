Entretenimento 13/09/2021 06:56 Três bailarinas de Alta Floresta são premiadas em Festival de Dança de MT A dança de Alta Floresta novamente se destaca e mostra sua apurada técnica em mais uma competição. As bailarinas Kaliane Araújo, 16, Marina Agustini, 10, e Taiene Rodrigues, 16, participaram no último domingo do WebDance Festival, realizado pela Passo a Passo Academia de Dança, de Juara-MT. Em sua segunda edição, o festival virtual premiou as melhores coreografias em várias modalidades, nas quais as bailarinas alta-florestenses se destacaram. Kaliane conquistou a terceira posição na categoria juvenil dançando uma belíssima coreografia de Jazz Dance, enquanto Taiene chegou ao segundo lugar desse segmento, dançando um encantador Ballet de Repertório. Marina alcançou a segunda colocação na categoria infantil mostrando muita habilidade na Dança de Rua. A coreógrafa e professora Cassiane Leite, do Estúdio de Dança Corpo em Movimento, ficou satisfeita com o excelente resultado atingido e comemorou a evolução das bailarinas, que ganharam prêmios em dinheiro: "É muito gratificante ver o desempenho de nossas alunas sendo recompensado, isso certamente vai contribuir para que elas continuem se dedicando a atingir melhores resultados. Estou muito orgulhosa delas e já estamos nos preparando para participar de mais festivais locais e por todo o Brasil", celebrou Cassiane. Kaliane ficou muito feliz com o reconhecimento e já planeja participar de outros festivais de dança: "foi a primeira vez que eu apresentei numa competição, eu estava assistindo o festival com a minha família e foi muito emocionante quando eu vi o meu nome na tela", destacou, entusiasmada, a jovem bailarina.

