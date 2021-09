Entretenimento 19/09/2021 11:35 E-Pipoca Luca: Animação da Pixar tem novo trailer e pôster divulgados Luca (Divulgação / Disney) A Disney e a Pixar divulgaram o trailer oficial de Luca, sua nova animação. A prévia dublada ou legendada, foca nas aventuras do personagem-título descobrindo a superfície e se envolvendo em confusões fora d’ água. A história do filme se passa em uma bela cidade costeira da Riviera Italiana, acompanhando a passagem da infância para a idade adulta de uma criança que vive um verão inesquecível, repleto de sorvete, massas e viagens de scooter. Essas aventuras são compartilhadas por Luca Paguro (voz de Jacob Tremblay) e Alberto Scorfano (voz de Jack Dylan Grazer), dois melhores amigos que, fora d’água parecem humanos normais, mas na água se tornam criaturas marinhas. Na superfície terrestre, a vida de ambos muda quando fazem amizade com com a humana Giulia (voz de Emma Berman), uma garota intensa com grande senso de justiça. Mas Luca e Alberto têm de tomar cuidado, pois se o segredo sobre quem eles são for revelado, a relação com Giulia e a vida deles estarão em perigo. O elenco de dubladores conta ainda com Maya Rudolph como Daniela, a mãe de Luca; Jim Gaffigan como Lorenzo, o pai do garoto; Saverio Raimondo como o grande “vilão” da cidade e Marco Barricelli como Massimo, o pai de Giulia. Inspirado na infância Luca é dirigido por Enrico Casarosa, indicado ao Oscar pela animação La Luna. O cineasta trabalhou no departamento de animação da Disney / Pixar em filmes como Up: Altas Aventuras (2009) e Viva: A Vida é uma Festa (2017). A produção fica à cargo de Andrea Warren, que já trabalhou no departamento de arte de filmes como Vida de Inseto (1998) e Carros (2006). A nova animação será a primeira experiência de Casarosa comandando um longa-metragem. Segundo ele, o filme é inspirado em sua infância nas praias da Itália: “Esta é uma história profundamente pessoal para mim, não somente por se passar na Riviera Italiana, onde eu cresci, mas porque o ponto central do filme é a celebração da amizade. As amizades da infância geralmente definem o curso de quem a gente quer se tornar e esses laços estão no centro de LUCA. Então, além da beleza e charme da costa italiana, nosso filme apresentará uma aventura de verão inesquecível que mudará a vida do protagonista”. Luca estreia em 18 de junho no catálogo do Disney+, sem nenhum valor adicional.

