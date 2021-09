Entretenimento 25/09/2021 21:04 Nego do Borel é expulso de “A Fazenda 13” após acusação de abuso sexual Nego do Borel foi expulso de “A Fazenda 13” após a acusação de abusar sexualmente de Dayane Mello na madrugada deste sábado (25). Após pressão do público, a equipe da modelo e a polícia resolveram investigar o caso. A emissora, então, decidiu tirar o carioca da disputa por R$ 1,5 milhão. De acordo com as informações do jornalista Léo Dias, “a decisão pela saída do funkeiro não foi unânime na alta cúpula da emissora, mas a pressão do público e principalmente dos patrocinadores foi fundamental para a saída de Nego do jogo”. Durante a tarde deste sábado, o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter. Record TV confirmou expulsão Depois do furo de Léo Dias, a Record TV confirmou a expulsão de Nego do Borel por questões judiciais e quebra de regras. A Record TV informa que, desde a manhã deste sábado (25), trabalha na apuração criteriosa em relação aos acontecimentos desta última noite no reality ‘A Fazenda’ envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello. Uma equipe multidisciplinar cuidou da análise de todo o material gravado, além de aguardar pelo despertar da Dayane e dos demais peões para juntar mais elementos, falas e depoimentos que pudessem amparar a decisão a ser tomada. Além do atendimento psicológico, Dayane passou por uma entrevista completando os elementos primordiais para uma tomada de decisão justa. Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição. Todos os detalhes serão esclarecidos ao público no programa deste sábado.

