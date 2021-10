Entretenimento 01/10/2021 16:05 EPipoca Créditos de Venom 2 mostra grande crossover com o MCU Todo mundo sabe que a Marvel adora suas cenas pós-créditos. Quando todos acham que o filme acabou, lá temos mais informações que vão nos deixar loucos de vontade de acompanhar a próxima produção do estúdio. Com o novo filme de Venom, Venom: Tempo de Carnificina não iria ser diferente (mesmo sendo um filme da Sony, e que apenas usa personagens da Marvel Comics). O que pode surpreender aos fãs que assistirem ao filme é que a cena que acontece após os créditos abertamente sugere um crossover do “Venomverso” com o MCU! O filme gira em torno do confronto dos dois supervilões de Homem-Aranha, Venom e Carnificina, interpretados respectivamente por Tom Hardy, que reprisa o papel do vilão simbiótico, e Woody Harrelson, marcando sua entrada nos filmes de super-heróis. A cena que se passa após os créditos do filme estabelece um crossover com o universo cinematográfico de filmes da Marvel, mais especificamente os filmes de Tom Holland e o Homem-Aranha. Parece que o público verá um embate do alien simbiótico e seu famoso arqui-inimigo? Venom e Eddie Brock se ligaram novamente para enfrentar o serial killer Cletus Casady e sua prole alienígena, e acabar de uma vez por todas com seu Tempo de Carnificina. Após vencê-lo, Brock e Venom se refugiam em um quarto de hotel sujo e mal-cuidado. Enquanto eles estão assistindo a uma novela da tarde, em que uma mulher grávida fala de um segredo que ela guardou, o alien também tem um segredo seu. “Todos nós temos um passado, Eddie”, diz Venom. “80 bilhões de anos-luz de conhecimento de colmeia através de universos que faria o seu pequeno cérebro explodir, apenas uma fração das coisas pelas quais nós simbiotes passamos”. Então algo estranho acontece. Tudo dentro do quarto iluminado apenas pelo sol entrando pela janela começa a tremer. O simbiote é pego de surpresa. “O que tá acontecendo?”, ele pergunta. O quarto para de se mexer. A novela não está mais na tela da televisão, substituída por uma notícia urgente do Clarim Diário, na voz de J. Jonah Jameson. Para quem não lembra, Jonah, interpretado por J. K. Simmons, é o dono do jornal nova-iorquino em que trabalha o maior inimigo de Venom: Peter Parker, o Homem-Aranha. Ao ver seu rival desmascarado na tela, o extraterrestre toma conta do corpo de Brock, e se aproxima da televisão. O herói está sendo acusado de assassinar Mysterio, como testemunhado em Homem-Aranha: Longe de Casa. “ESTE CARA!”, Venom fala, enquanto passa sua pegajosa língua na tela. Então, Venom retornará no próximo filme do Homem-Aranha? Como ele se transportou entre universos? Parece que estas e muitas outras perguntas vão ficar no ar até que Sem Volta Para Casa estreie nas telonas em 17 de dezembro.

