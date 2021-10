Entretenimento 01/10/2021 16:10 Pipoca Moderna Ridley Scott diz que continuação de "Gladiador" será seu próximo filme O cineasta Ridley Scott confirmou seus planos de dirigir uma continuação de "Gladiador" (2000), longa vencedor de cinco Oscars, inclusive o de Melhor Filme. O projeto foi anunciado em 2017, mas, segundo Scott, ainda está sendo escrito. "O próximo 'Gladiador' já está sendo escrito neste momento. Quando eu terminar o filme de Napoleão, o roteiro estará pronto para começarmos as gravações", ele contou à revista Empire. O "filme de Napoleão" é "Kitbag", cinebiografia de Napoleão Bonaparte em que o diretor está trabalhando atualmente, que voltará a juntá-lo com o ator Joaquin Phoenix após, justamente, "Gladiador". As filmagens devem ocupar Scott por boa parte de 2022. Quando mencionou o projeto da continuação há alguns anos, o cineasta revelou que o novo longa não deve ressuscitar Maximus, o general gladiador vivido por Russell Crowe, que venceu o Oscar de Melhor Ator por sua performance. Nem mostrar sua juventude, num prólogo. Em vez disso, a trama acompanharia Lucius, fiho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Commodus (Joaquin Phoenix), que é salvo por Maximus no filme original. Peter Craig, que escreveu as duas partes de "Jogos Vorazes: A Esperança", está desenvolvendo o roteiro. E Ridley Scott pretende voltar à cadeira de diretor para comandar as filmagens.

