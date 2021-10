Entretenimento 01/10/2021 16:14 Pipoca Moderna Disney e Scarlett chegam a um acordo por 'Viúva Negra' Processo aberto pela atriz alegava quebra de contrato pelo lançamento simultâneo do filme nos cinemas e em streaming Foto: Reprodução/Disney / Reprodução/Disney Scarlett Johansson e a Disney entraram em acordo, encerrando o processo aberto em julho passado pela atriz, que alegou quebra de contrato pelo lançamento simultâneo de 'Viúva Negra' nos cinemas e em streaming. "Estou feliz por ter resolvido as diferenças com a Disney", disse Johansson em um comunicado divulgado na noite de quinta-feira (30). "Estou incrivelmente orgulhosa do trabalho que fizemos juntos ao longo dos anos e apreciei muito meu relacionamento criativo com a equipe", ela continuou, completando: "Estou ansiosa para continuar nossa colaboração nos próximos anos." A Disney também se manifestou no mesmo tom. "Estou muito satisfeito por termos chegado a um acordo mútuo com Scarlett Johansson em relação a 'Viúva Negra'", disse Alan Bergman, presidente do conselho de conteúdo do Disney Studios. "Agradecemos suas contribuições para o Universo Cinematográfico da Marvel e esperamos trabalhar juntos em uma série de projetos futuros, incluindo 'A Torre do Terror' da Disney", finalizou, referindo-se a um projeto encomendado na véspera da disputa judicial. Nenhum dos lados deu qualquer indicação de quem abriu mão da disputa, mas o site Deadline apurou que o negócio teria rendido mais de US$ 40 milhões para Johansson, que interpretou Natasha Romanoff em nove filmes do MCU. A atriz poderia ganhar até mais, caso vencesse o processo na Justiça, mas o valor representa o dobro do que ela recebeu para atuar no filme - o cachê de US$ 20 milhões foi divulgada pela própria Disney. Além desses montantes, Johansson tem direito a uma percentagem da arrecadação global como produtora do filme. Por sinal, foi isso que motivou o processo. A atriz alegou que tinha um acordo com a Disney para que 'Viúva Negra' tivesse um lançamento exclusivo nos cinemas. A estreia chegou a ser adiada várias vezes devido à pandemia, até que a Disney decidiu distribuir o longa simultaneamente em streaming, na sessão Premier Access (paga) da Disney+. Como o cachê da atriz era vinculado aos resultados de bilheteria, ela se sentiu prejudicada pela ação e foi à Justiça por seus direitos. A reação inicial da Disney foi adotar uma postura antagônica, que acabou sendo prejudicial à sua imagem em Hollywood. Os advogados do estúdio reagiram afirmando que "não havia mérito" no processo, porque o lançamento online "aumentou significativamente sua capacidade (de Johansson) de ganhar uma remuneração adicional". Sugeriram que a atriz era insensível à situação da pandemia e de quebra revelaram o cachê que ela recebeu. A reação desagradou colegas, integrantes da Marvel e organizações de Hollywood, levando a causa de Johansson a receber apoio até do Sindicato dos Atores dos EUA, SAG-Aftra. Ao mesmo tempo, a Disney foi acusada de sexismo pela organização Time's Up, criada para garantir os direitos femininos em ambientes de trabalhos machistas. Muitos na indústria acreditam que Scarlett tinha razão: 'Viúva Negra' poderia ter feito mais como lançamento exclusivo de cinema. Ao todo, o longa faturou US$ 378,8 milhões nos cinemas de todo o mundo, mais US$ 125 milhões em streaming na Disney+. Seja como for, a Disney já anunciou que não pretende repetir a experiência. E o sucesso de 'Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis', que na semana passada superou 'Viúva Negra' como o filme de maior bilheteria na América do Norte em 2021, reforçou a decisão.

