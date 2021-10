O WhatsApp, Instagram e Facebook estão fora do ar para diversos usuários nesta segunda-feira (04). De acordo com os relatos no Twitter, as pessoas estão com problemas para enviar ou receber mensagens, realizar publicações e atualizar o feed de notícias. O Instagram Stories não carrega novos posts e o WhatsApp fica com uma mensagem de 'conectando' no topo da tela.

Serviços do Facebook estão indisponíveis

Ainda não se sabe o motivo para a instabilidade nos serviços do WhatsApp e Instagram, mas todos eles são parte da rede do Facebook, que também está com problemas em seu aplicativo principal. O DownDetector, site que monitora o funcionamento dos principais serviços online, revela que os problemas começaram a se intensificar a partir das 12h29.

O mapa de calor do DownDetector mostra que grande parte dos relatos vêm de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Recife. Também há sinalizações de queda no Peru, na Colômbia e no Chile. No Twitter, usuários relatam não conseguir acessar nenhum dos três apps da rede social.

Até o site de status do Facebook caiu

O site do Facebook para desenvolvedores, que traz os status dos serviços da empresa, está fora do ar no momento de publicação desta matéria. A companhia se pronunciou via Twitter sobre os problemas que atingem seus principais aplicativos nesta segunda.

"Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente." Facebook, via Twitter

Este artigo poderá ser atualizado posteriormente para a inclusão de um novo posicionamento da empresa.

Facebook 'some' da internet

Também no Twitter, o CTO do CloudFlare, John Graham-Cumming, postou um gráfico que mostra que o Facebook e suas propriedades praticamente desapareceram da internet depois de uma atualização de border gateway protocols (BGP).