Entretenimento 04/10/2021 19:07 TechTudo Orkut: internautas relembram funções da rede social, extinta há sete anos Buscas por como recuperar fotos do Orkut e lembranças de jogos e comunidades da rede movimentaram a Internet nesta segunda-feira (4) Foto: Barbara Mannara/TechTudo O Orkut foi encerrado há sete anos, em 30 de setembro de 2014, mas internautas parecem ainda não ter superado o fim da plataforma, que voltou a movimentar a Internet nesta segunda-feira (4). Usuários do Twitter estão relembrando diversas funções da extinta rede social, como depoimentos no perfil, comunidades famosas e jogos no estilo Colheita Feliz e Café Mania. A repercussão colocou o assunto entre os 10 termos mais comentados nos Trending Topics, e o Google Trends registrou aumento acentuado nas pesquisas sobre "como recuperar fotos do Orkut". Entre os assuntos mais comentados pelos usuários estão as comunidades, especialmente aquelas que fizeram sucesso na época, como “Eu Odeio Acordar Cedo”. A possibilidade de pontuar o perfil dos amigos como “confiável, fã e sexy” também está sendo bastante relembrada nos tuítes. O ranking era exibido em cada perfil e garantia popularidade para aqueles com maior nível de votos. Orkut: consigo recuperar minhas fotos mesmo depois do prazo? Entenda no Fórum TechTudo De acordo com o Google Trends, plataforma que mensura os termos buscados no Google, a busca pelo Orkut cresceu especialmente nas últimas 24 horas. Além de pesquisas pelas comunidades, uma das frases mais buscadas pelos usuários é “como recuperar fotos do Orkut” — a pesquisa teve aumento de 250%. Jogos como BuddyPoke também aparecem entre os mais buscados.

