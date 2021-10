Em dia de forte queda de suas ações, com a pane generalizada que tirou do ar aplicativos como WhatsApp e Instagram, o Facebook perdeu R$ 256 bilhões em valor de mercado. No fim desta segunda-feira (4/10), os papéis FB na Nasdaq acumulavam queda de 4.89%. Com isso, o valor de mercado da empresa (multiplicação do número de ações pelo valor dos papéis) foi para US$ 919,79 bilhões (R$ 5,03 trilhões).

Em junho, pela primeira vez, o valor de mercado do Facebook passou de US$ 1 trilhão. Na B3, a bolsa de valores brasileira, é possível negociar papéis do Facebook através de suas BDRs FBOK34. Na rede social concorrente, o Twitter, o Facebook publicou que “está trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível”.

Os papéis do Twitter (TWTR34), aliás, também registram forte queda, de 5,54%, no mesmo período. Ações de outras empresas de tecnologia também caem, mas em ritmo mais brando, como Apple (-1,33%) e Netflix (-1,48%). O Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira caiu 2,22% nesta segunda. Já o S&P 500, índice que reúne as 500 maiores empresas globais, caiu 1,3%.