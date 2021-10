Entretenimento 05/10/2021 07:01 LEO DIAS DO METRÓPOLES Globo reduz cachê de figurantes de novelas pela metade Atores de Nos Tempos do Imperador passaram a ganhar apenas R$ 60 por diária Reprodução/TVGlobo A Globo tem deixado os figurantes de novelas desesperados. Ao retomar as gravações neste ano, a emissora reduziu os cachês quase pela metade e cortou uma série de benefícios, como transporte de ida e volta para os estúdios. A coluna LeoDias recebeu a denúncia de um grupo que atua há anos nas tramas da emissora. Antes da pandemia, eles recebiam R$ 112 de diária, e ainda tinham direito a usar carros de aplicativos para ir e voltar das gravações. Neste ano, ao retomar as gravações de Nos Tempos do Imperador, a Globo fez um corte brusco. Na última sexta-feira (1º/10), os figurantes foram avisados que a diária passaria a ser de apenas R$ 60. Deste valor, é descontado um percentual de INSS, fazendo os ganhos serem ainda mais reduzidos. Fora isso, os figurantes são obrigados a pagarem usarem transporte público para chegarem aos estúdios, correndo riscos de contraírem a Covid-19. E se testarem positivo, eles são obrigados a ficar 15 dias sem trabalhar e, consequentemente, sem receber por isso. Procurada, a assessoria da Globo confirmou a redução no pagamento dos cachês dos figurantes: “A Globo trabalha com agências de figuração e, durante a pandemia, foram revisitadas algumas condições pactuadas. Com o retorno ao presencial, e a respectiva evolução dos protocolos, gradualmente retornamos às condições vigentes no período pré-pandemia”, disse a emissora em nota.

