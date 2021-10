Entretenimento 06/10/2021 05:28 SCREENRANT O Culpado: filme da Netflix com Jake Gyllenhaal foi filmado em só 11 dias O Culpado, novo filme da Netflix protagonizado por Jake Gyllenhaal e dirigido por Antoine Fuqua, foi filmado em apenas onze dias. Como? A gente te conta: o segredo, segundo os dois, foi a organização, já que a produção queria mesmo finalizar o conteúdo bem rápido. O filme original da Netflix estreou recentemente no Festival Internacional de Cinema de Toronto e depois na Netflix e em alguns cinemas selecionados. Um thriller de tirar o fôlego, o longa é baseado em um filme dinamarquês de 2018 com o mesmo nome. O drama policial conta a história de um operador do serviço de emergência da polícia que é colocado em uma situação precária durante um turno de rotina. Joe Baylor (Gyllenhaal) é um policial que foi rebaixado e obrigado a trabalhar no serviço telefônico 911 (código de emergência nos Estados Unidos). Tudo muda quando recebe uma ligação de uma mulher que foi sequestrada. Ele entra em ação para tentar encontrá-la, mas com informações limitadas e sua posição confinada a uma mesa, está longe de ser um processo fácil. O Culpado foi filmado em 2020, durante a pandemia de coronavírus e, por conta disso, teve que adotar alguns métodos exclusivos no set. Entre eles, a rapidez: foram apenas 11 dias para as filmagens serem concluídas. Fuqua e Gyllenhaal deram uma entrevista ao site Collider na qual explicaram como o feito foi possível. Fuqua brincou: "Eu não poderia nem te dizer agora. Sabe, nós simplesmente fizemos", disse o diretor. Depois, ele disse que o processo se resumia a uma mistura de cronogramas com o poder daqueles que trabalharam no filme. "Parecia algo que precisava acontecer. Certo, no auge do covid, a história era envolvente, eu estava disponível por um curto período, Jake estava disponível por um curto período... Só tínhamos que fazer funcionar", contou Fuqua. "Eu acho que isso [a rapidez] foi incorporado ao processo e à história desde o início", disse Gyllenhaal. "Eu não sei o quanto você poderia se permitir em uma história como essa. Isso precisava ser feito com um relógio de ponto", disse o ator. Segundo os dois, o fato da história chocante do personagem ser contada em apenas uma hora e meia ajudou: eles e a equipe criativa sentiram pressão na vida real, durante a produção, assim como Joe no filme. Agora, O Culpado está disponível na Netflix, para que possamos tirar nossas conclusões acerca de uma produção feita tão rápido.

