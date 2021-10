Entretenimento 12/10/2021 09:13 'Madres' se inspira na realidade para aterrorizar O Terra conversou com Ariana Guerra, estrela do novo filme de terror da Amazon Prime Video estreia nesta sexta-feira, 8; confira Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Nem sempre o horror está escondido no sobrenatural, a realidade pode ser muiro mais assustadora. O novo filme de terror da Amazon Prime Video, 'Madres', que estreia no streaming nesta sexta-feira, 8, traz muito elementos reais para compor a sua história. O resultado é um filme impactante.

O longa conta a história de um casal mexicano-americano que está à espera do primeiro filho quando decidem se mudar para uma cidade de imigrantes na Califórnia, na década de 70. A chegada ao novo lar traz conflitos culturais, familiares, mas são as visões assustadoras de Diana (Ariana Guerra) que impactam a vida do casal. 'Madres' é fruto da parceira entre a plataforma e Blumhouse Productions, que vem produzindo grandes filmes do genero de terror como 'Corra!' e 'Sobrenatural'. O filme, que é dirigido por Ryan Zaragoza ('Bebé'), é um dos longas de de terror inéditos para cutir durante o mês do Halloween.

