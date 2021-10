Entretenimento 13/10/2021 05:24 Notícias ao Minuto WhatsApp pode ter más notícias para os usuários © Shutterstock Até aqui os usuários do WhatsApp têm desfrutado de ‘backups’ ilimitados das suas conversas para o Google Drive mas, de acordo com o site WABetaInfo, parece que esta situação pode mudar em breve. A Google poderá começar a oferecer armazenamento limitado de ‘backups’, com cada utilizador a ter apenas 200MB disponíveis. De acordo com a publicação, o WhatsApp está trabalhando numa nova área que permitirá aos utilizadores gerirem os seus ‘backups’, escolhendo que tipo de arquivo pode ou não ser carregado para o Google Drive. Entretanto, é bem possível que os ‘backups’ do Google Drive comecem a contar para o limite de 15GB a que cada utilizador da Google tem direito de usar gratuitamente. Por enquanto nem o WhatsApp nem a Google comentaram a situação, pelo que teremos de esperar para saber as novidades.

