Entretenimento 16/10/2021 06:04 RD1 Record sofre derrota tripla para o SBT de manhã, mas reage com Balanço Geral SP Em uma interminável crise de audiência pela manhã, a Record enfrentou mais uma tormenta na última quinta-feira (14) nas primeiras horas do dia. O canal paulista ficou atrás do SBT por quatro horas seguidas, do Balanço Geral Manhã até o Fala Brasil. Das 6h00 às 7h00, o Balanço Geral Manhã – Nacional registrou 1,9 ponto de média, 2,7 pontos de pico e 10% de share (número de televisores ligados), ante 7,7 pontos da Globo, 2,6 do SBT, 0,9 da Band e 0,1 da RedeTV!. No ar das 7h00 às 8h29, o Balanço Geral Manhã SP cresceu para 3,3 pontos de média, 3,8 pontos de pico e 13% de participação, contra 8,8 pontos da Globo, 3,5 do SBT, 0,9 da Band e 0,1 da RedeTV!. Das 8h29 às 10h00, o Fala Brasil repetiu a média do telejornal local, com 3,3 pontos de média, além dos 3,8 pontos de pico. Em número de televisores ligados, caiu para 12%. No mesmo horário, 6,9 pontos da Globo, 3,7 do SBT, 0,6 da Band e 0,1 da RedeTV!. A situação mudou de figura ao longo do dia e Reinaldo Gottino com o Balanço Geral SP apareceu entre os exemplos positivos. Das 11h51 às 14h39, o telejornal obteve 7,1 pontos de média, 8,9 pontos de pico e 18% de share, ante 9,5 pontos da Globo, 4,2 do SBT, 2,5 da Band e 0,1 da RedeTV!. Das 14h42 às 15h20, o quadro A Hora da Venenosa foi líder empatado com 8,9 pontos de média, 9,4 pontos de pico e 21% de participação, contra 8,9 pontos da Globo, 4,0 do SBT, 1,2 da Band e 0,4 da RedeTV!. Ao longo do dia, o canal do bispo Edir Macedo colocou no ar o Hoje em Dia (4,0), JR 24h Manhã (4,5), Prova de Amor (6,8), Cidade Alerta – Nacional Parte I (6,6), Parte II (5,1) e Parte III (6,2), JR 24h Tarde (5,9), Cidade Alerta SP (7,3), Jornal da Record (10,0), Gênesis (13,8), Quando Chama o Coração (9,8), A Fazenda 2021 (10,3), JR 24h Madrugada (5,0), Fala Que Eu Te Escuto (2,0) e Escola do Amor (1,3). Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.

