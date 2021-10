Entretenimento 22/10/2021 16:33 EPipoca Alec Baldwin mata mulher por acidente com tiros durante gravação de filme Um acidente no set do filme Rust, deixou um homem ferido e uma mulher morta. O ator Alec Baldwin, de 63 anos, segundo matéria do jornal The New York Times disparou uma arma que deveria estar munida com balas de festim, e acabou atingindo um diretor e uma diretora de fotografia. O diretor de fotografia é Joel Souza, aos 48 anos foi hospitalizado após levar um tiro no ombro. Já a diretora de fotografia Halyna Hutchins, levou um tiro no abdômen, também foi levada às pressas para um hospital num helicóptero, mas não resistiu, e acabou morrendo. Ela tinha 42 anos. A polícia ainda não sabe se o disparo ocorreu durante um ensaio da cena ou já durante uma gravação. “O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de Rust foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin”, diz o relatório do xerife do condado de Santa Fé, no Novo México. “Detetives estão investigando como e que tipo de munição foi disparado”, disseram os policiais ao jornal. “Sr. Baldwin foi questionado por investigadores e liberado. Nenhuma prisão ou acusação foi arquivada.” Alec Baldwin ainda não se pronunciou sobre o assunto. Repercussão Alguns colegas de Halyna já começaram a se manifestar através das redes sociais. Um deles foi Adam Egypt Mortimer, que trabalhou com a diretora em Archenemy, longa de 2020 protagonizado por Joe Manganiello. “Estou muito triste por perder Halyna. E muito furioso que isso possa acontecer em um set. Ela era um talento brilhante, absolutamente comprometida com a arte e com o cinema”, escreveu ele no Twitter. Ele ainda republicou algumas postagens que tinha feito ano passado ressaltando as habilidades de Halyna. A escola de cinema da qual a diretora fez parte também publicou uma homenagem a ela. “Como é profundamente verdadeiro na arte da cinematografia, palavras por si só não podem capturar a perda de alguém tão querido para a comunidade AFI. Na AFI, prometemos que Halyna Hutchins viverá no espírito de todos os que se esforçam para ver seus sonhos realizados em histórias bem contadas”. Sobre a diretora: Halyna Hutchins era uma cineasta em ascensão. Ela se formou no conservatório AFI em 2015 e trabalhou em vários filmes e curtas-metragens, entre eles Archenemy, Blindfire , estrelado por Brian Geraghty e Sharon Leal, e Darlin, dirigido por Pollyanna McIntosh. Natural da Ucrânia, Hutchins cresceu em uma base militar soviética no Círculo Polar Ártico. Ela é graduada em Jornalismo Internacional pela Universidade Nacional de Kiev, na Ucrânia, e anteriormente trabalhou como jornalista investigativa em produções documentais britânicas na Europa.

