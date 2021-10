Entretenimento 26/10/2021 17:54 IGN Brasil Transformers 7: Optimus Prime é destaque em foto do novo filme Após o ator Anthony Ramos revelar os veículos de Transformers: Rise of the Beasts, o diretor Steven Caple Jr. decidiu mostrar aos fãs um pouco mais dos detalhes do Optimus Prime. O sétimo filme da franquia tem previsão de estreia para 24 de julho de 2022. O novo filme se baseará na animação e linha de bonecos Beast Wars, de 1996, e contará com inúmeros robôs alienígenas nunca antes vistos nas telonas. Dentre os grupos revelados durante a apresentação estão os Predacons e Maximals, enquanto os Terrorcons serão a grande ameaça do enredo. Optimus Prime será o cerne da história e, segundo o produtor Lorenzo di Bonaventura, os fãs conhecerão o passado do personagem antes dele se tornar o amado líder protetor da Terra, enquanto era apenas um novato tentando se conectar com um mundo desconhecido. O ator Peter Cullen cederá sua voz ao chefe mais uma vez!

Voltar + Entretenimento