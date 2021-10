Entretenimento 26/10/2021 18:07 Catraca Livre Por onde andam os vencedores do The Voice Brasil? Em 23 de setembro de 2012 estreava o The Voice Brasil – programa criado pelo holandês John de Mol, considerado o “pai” dos reality shows – que tem versões em dezenas de países. Desde então, a cada temporada o programa revela novos talentos da música e, nesta noite, 26 de outubro, começa mais uma temporada do reality. Enquanto não conhecemos os novos participantes, relembre os vencedores das edições anteriores e saiba por onde andam. Victor Alves ( @cantor_victoralves ) – Time Izza – 2020 Victor Alves foi o grande campeão da nona temporada do The Voice Brasil (Globo). Ele representou o time Iza e disputou contra Izrra, do time Brown, Douglas Ramalho, do time Teló, e Ana Canhoto, finalista do time Lulu. No momento o artista está a audição de seu próximo álbum meu e pretende lançá-lo ainda neste ano Tony Gordon ( @tonygordon.oficial ) – Time Michel Teló – 2019 Com 36,62% dos votos, Tony Gordon venceu o The Voice Brasil 2019. O artista, que é de São Paulo e tem mais de 30 anos de carreira, virou as quatro cadeiras nas Audições às Cegas e conquistou o título de campeão da 8ª temporada. Durante a pandemia, Tony deu prosseguimento em alguns projetos que estava tocando. Gravou um disco e, embora tenha freado o lançamento devido à pandemia, pretende lançá-lo ainda em 2021. Léo Pain ( @leopainoficial ) – Time Michel Teló – 2018 Léo Pain optou por fazer parte da equipe de Michel Teló. Na grande final, ele apresentou “Adoro Amar Você”, de Daniel, e “Outra Vez”, hit de Roberto Carlos. O artista conquistou a sétima temporada com 50,01% dos votos. Além do trabalho na música, atualmente Léo tem exercitado o lado empreendedor ao lado da esposa. Samantha Ayara ( @samanthaayara ) – Time Michel Teló – 2017 Um ano antes de se tornar a campeã da sexta temporada do The Voice Brasil, a cantora mineira chegou a participar do reality, mas nenhuma cadeira virou para ela. Na nova tentativa, conquistou uma vaga no Time de Ivete Sangalo, mas foi “roubada” por Michel Teló na reta final. A artista venceu a disputa cantando “Who You Are”, de Jessie J. Atualmente a cantora deu uma pausa na música para se dedicar a outros projetos. Se tornou instrutora de Yoga e ainda possui um trabalho na área de enfermagem em um hospital. Mylena Jardim ( @mylenajardim_oficial ) – Time Michel Teló – 2016 Na final, ela se apresentou cantando “Say Say Say” com Danilo Franco, fez um solo lindo com a canção “Carnavália” e homenageou George Michael em dueto com Anna Akisue. Mylena encerrou a noite com a performance de “Olhos Coloridos”, música que ela cantou nas Audições às Cegas. Atualmente ela vem trabalhando em vários projetos musicais que pretende viabilizar em breve. Renato Vianna ( @renatoviannasp ) – Time Michel Teló – 2015 Renato Vianna venceu a quarta temporada do reality. O cantor foi o primeiro candidato do Time de Michel Teló a conquistar o programa. Depois dele, o sertanejo se manteve na liderança. Ele conquistou 56% dos votos do público ao cantar “Por Enquanto”, de Renato Russo e eternizada na voz de Cássia Eller. Atualmente Renato está compondo e produzindo músicas novas para lançar em breve. Danilo Reis & Rafael ( @daniloreiserafael ) – Time Lulu Santos – 2014 Danilo Reis e Rafael venceram a terceira temporada do The Voice Brasil. A dupla manteve as raízes em todas as apresentações e, diante das quatro cadeiras viradas nas Audições, escolheu Daniel e mais adiante passaram ao time de Lulu Santos. De lá para cá, os cantores continuam fazendo sucesso na música e nas rádios brasileiras. Com dez anos de carreira, os sertanejos celebram o lançamento do novo trabalho, 100 Por Hora, hit que conta com a parceria de Diego e Victor Hugo, outra dupla que participou do programa. Sam Alves ( @samalvesmusic ) – Time Claudia Leitte – 2013 Sam Alves foi o grande vencedor da segunda temporada. O cearense conquistou 43% dos votos do público e se tornou a voz do Brasil, no ano de 2013. Ele ganhou a disputa após uma apresentação de “Hallelujah”, primeiramente em português e depois em inglês. Desde que venceu o programa, Sam lançou dois álbuns, fez turnês pelo Brasil e encarou uma mudança de vida ao lado de Leo Moreira, seu namorado. Hoje em dia os dois moram em Nova York e desde 2018 deu uma pausa na carreira para focar na vida pessoal, na construção da vida nos EUA, na família e na saúde mental. Ellen Oléria ( @ellenoleria ) – Time Carlinhos Brown – 2012 Ellen Oléria foi a primeira vencedora do The Voice Brasil! Nas Audições às Cegas, ela fez as quatro cadeiras virarem enquanto cantava “Zumbi”, de Jorge Ben Jor. Para chegar à grande final, a brasiliense cantou “Anunciação”, de Alceu Valença, e foi escolhida pelo técnico Carlinhos Brown para ir à fase da disputa popular. Ela teve 39% dos votos e conquistou de vez o grande prêmio. Desde então ela segue produzindo e compondo. Também voltou a fazer teatro e se tornou apresentadora em um programa de atualidades.”

