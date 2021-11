Entretenimento 03/11/2021 11:05 Wendel Martins I ADNEWS La Casa de Papel: Parte 5 Vol. 2: trailer exibe grupo em apuros Foto: Divulgação Falta exatamente um mês para o fim do maior assalto do mundo das séries. Resta apenas 30 dias até que o mundo descubra o destino do Professor (Álvaro Morte) e sua gangue. A Netflix revelou hoje (03), o trailer oficial de La Casa de Papel Parte 5: Volume 2. Em 03 de dezembro, os cinco episódios estreiam mundialmente e irão encerrar o grande assalto! Uma das protagonistas, Tóquio (Úrsula Corberó), está morta. Além disso, o inimigo ainda está à espreita no Banco da Espanha, ferido, mas tão perigoso quanto sempre. Agora, chegou o momento de enfrentar o maior desafio até então. A gangue de assaltantes, precisa tramar um plano ousado e inteligente para retirar o ouro sem que ninguém perceba. Porém, para piorar as coisas, o Professor, líder do grupo, comete o maior erro de sua vida, que pode comprometer todo o plano. Elenco O elenco de La Casa de Papel conta com as estrelas Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, entre outros.

Voltar + Entretenimento