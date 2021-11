Entretenimento 03/11/2021 17:40 Apresentação do projeto ‘Sextou do Corpo Musical da PM’ conquista fãs do comediante Whindersson Nunes O projeto "Sextou com o Corpo Musical da Polícia Militar" ganhou as redes sociais do comediante e influencer digital Whindersson Nunes, alcançando até o momento, mais de oito milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas, nesta quarta-feira (03.11). Com a divulgação do vídeo dos policiais cantando e dançando a música “Coração Cachorro” pelo artista, a página da rede social da banda da PM em poucas horas conquistou mais de sete mil seguidores. Whindersson Nunes surpreendeu os policiais militares da instituição ao produzir uma paródia especial e animada de uma das apresentações do projeto Sextou da PMMT. O conteúdo está viralizando nas principais redes sociais e repercutindo nos principais sites locais do Estado. Um dos maiores influencers do país, Whindersson, atualmente possui mais de 54,3 milhões no Instagram e 43 milhões de inscritos no Youtube. Com o reconhecimento do comediante divulgando a apresentação dos policiais , a página da rede social do Corpo Musical ganhou em poucas horas, mais de sete mil novos seguidores; alcançando 125 mil seguidores apenas no Instagram. O comandante do Corpo Musical da PMMT, tenente Marcelo da Silva Lima, explica que o projeto Sextou foi idealizado pelo comandante-geral da instituição, coronel Jonildo José de Assis, que através vídeos e participações dos integrantes da banda, toda sexta-feira divulga vídeos das apresentações dos policiais levando alegria e interação para pacientes, servidores públicos e para a população em geral. “O Sextou é uma forma de animar o dia das pessoas, que vão trabalhar e que ficam contentes com a chegada do fim de semana, toda vez o público se anima com os nossos policiais. Essa interação promove a aproximação da Polícia Militar com a sociedade. Ficamos mais uma vez surpresos com a repercussão do nosso trabalho, da nossa alegria, que contagiou um comediante importante. Em poucas horas, nossas redes sociais alcançaram mais de sete mil seguidores”, revela o tenente. O vídeo divulgado por Whinderson Nunes foi publicado pela PM no mês de outubro nas redes sociais da instituição. A apresentação cantando a música “Coração Cachorro” foi gravada no município de São José do Rio Claro, entre uma agenda e outra dos integrantes da banda da PM, pelo interior de Mato Grosso.

Voltar + Entretenimento