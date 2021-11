Entretenimento 07/11/2021 07:28 Pipoca Moderna Encanto: Nova animação da Disney ganha pôsteres e vídeos Foto: Divulgação / Pipoca Moderna A Disney divulgou uma coleção de pôsteres de personagens, um vídeo da première e um trecho musical de "Encanto", que está sendo celebrada como a 60ª animação cinematográfica do estúdio. Concebido e musicado pelo compositor Lin-Manuel Miranda ("Em um Bairro em Nova York"), "Encanto" gira em torno dos Madrigal, uma família extraordinária que mora numa casa mágica nas montanhas da Colômbia. Cada integrante da família é abençoada com um dom único, desde superforça até o poder de curar, por isso não é à toa que vivam cantando e dançando. Apenas uma integrante da família é o que se chama de normal: Mirabel. E quando a magia começa a entrar em colapso, é justamente ela, a única Madrigal sem poderes sobrenaturais, que se torna a última esperança de seus parentes excepcionais. O filme destaca a atriz Stephanie Beatriz (de "Brooklyn Nine-Nine") como a dubladora original da protagonista e vários astros latinos como as vozes de sua família, incluindo Diane Guerrero ("Patrulha do Destino"), John Leguizamo ("Bloodline"), Wilmer Valderrama ("NCIS"), Angie Cepeda ("Pablo Escobar: O Senhor do Tráfico"), Rhenzy Feliz ("Fugitivos da Marvel"/Runaways) e Ravi Cabot-Conyers ("#BlackAF"). A direção está a cargo de Byron Howard e Jared Bush, co-diretores de "Zootopia", em parceria com Charise Castro Smith - que faz sua estreia na função após uma carreira como roteirista de séries (de "Devious Maids" à "Maldição da Residência Hill"). Além disso, Bush e Castro Smith também assinam o roteiro com Miranda. A estreia está marcada para 25 de novembro nos cinemas brasileiros, um dia depois do lançamento nos EUA.

