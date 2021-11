Entretenimento 10/11/2021 12:44 G1/POP E ARTE 'Round 6': diretor de série confirma segunda temporada 'Ele vai voltar e fará algo sobre esse mundo', disse o diretor, em referência ao protagonista Seong Gi-hun, interpretado pelo ator Lee Jung-Jae. Hwang Dong-hyuk, diretor e roteirista de "Round 6", a distópica série sul-coreana da Netflix que se tornou enorme sucesso global, expressou confiança de que a produção extremamente popular irá voltar para uma segunda temporada. "Estamos nas negociações para a segunda temporada", afirmou Dong-hyuk em uma entrevista na segunda-feira (9). "Está tudo na minha cabeça. Eu tenho o enredo básico, o plano mais amplo, então estamos na etapa de brainstorming. Eu vou dizer que haverá uma segunda temporada, mas eu não posso dizer agora quando ela será". Hwang e outros envolvidos na série, que é um dos maiores sucessos da história da Netflix, compareceram a uma exibição especial em Hollywood na segunda-feira (9) para celebrar o sucesso da obra. "Ele vai voltar, ele vai voltar e fará algo sobre esse mundo", disse o diretor, em referência ao protagonista Seong Gi-hun, interpretado pelo ator Lee Jung-Jae. "Round Six", na qual pessoas endividadas competem em um jogo mortal por uma fortuna em dinheiro, já inspirou fantasias de Halloween e protestos temáticos na cúpula global do clima da ONU em Glasgow, na Escócia, entre outras coisas. "Parece tão surreal", disse Hwang sobre o impacto causado por sua criação. "É quase como se eu estivesse vivendo em um mundo fantástico". O sucesso da série repete o impacto do filme vencedor do Oscar em 2020 "Parasita", que também explora as diferenças entre ricos e pobres na Coreia do Sul. O ator Park Hae-soo, que interpreta o participante Cho Sang-woo, disse: "Na verdade todos têm aquela raiva, mas eu acho que os coreanos conseguem realmente expressá-la de maneira honesta".

