Entretenimento 21/11/2021 18:39 Pipoca Moderna Omar Sy anuncia começo das gravações da Parte 3 de "Lupin" A Netflix e o ator francês Omar Sy anunciaram na quinta-fiera (19/11) o começo das gravações da Parte 3 de "Lupin". A produção francesa mais popular da plataforma foi renovada em maio, antes mesmo da estreia da Parte 2. A repercussão da série foi tanta que animou a Netflix a assinar um contrato para desenvolver novos projetos com o astro Omar Sy. Antes de fazer sucesso com "Lupin", ele já tinha estrelado outro fenômeno mundial, o filme "Intocáveis", de 2011, que ganhou remake em vários países. Criada por George Kay (roteirista de "Killing Eve") em colaboração com François Uzan ("Family Business"), a série homenageia Arsène Lupin, famoso criminoso literário dos romances do escritor Maurice LeBlanc, conhecido há 100 anos como "ladrão de casaca" por sua elegância e estilo. Na trama, o ladrão vivido pelo astro Omar Sy (de "Intocáveis") se inspira no personagem para realizar um grande assalto, utilizando o mesmo talento de Lupin em seus delitos. Cheia de reviravoltas, a atração tem direção de Louis Leterrier, o cineasta do thriller "Truque de Mestre".

Voltar + Entretenimento