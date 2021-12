Entretenimento 01/12/2021 09:37 Pipoca Moderna "Vikings: Valhalla" ganha novas fotos e data de estreia Foto: Divulgação/Netflix / Pipoca Moderna A Netflix divulgou novas fotos e a data de estreia de "Vikings: Valhalla". A continuação da recém-encerrada "Vikings" vai estrear no dia dia 25 de fevereiro. Passada cerca de um século após as façanhas de Ragnar Lothbrok e seus filhos, a nova série se concentra nas aventuras de vikings ainda mais famosos, como Leif Eriksson, Freydis Eiríksdottir, Harald Harada e William, o Conquistador, primeiro rei normando da Inglaterra. A ligação com os personagens da série anterior se dá justamente por William, que é descendente direto de Rollo, o irmão de Ragnar, cuja ascensão na monarquia franca (atual França) foi mostrada em "Vikings". O elenco destaca Sam Corlett (o Caliban de "O Mundo Sombrio de Sabrina"), Pollyanna McIntosh (a Jadis de "The Walking Dead"), Jóhannes Jóhannesson (o rei do gelo Cumber em "Cursed"), Frida Gustavsson ("Swoon"), Leo Suter ("The Liberator"), Bradley Freegard ("Keeping Faith"), Laura Berlin ("Immenhof - The Adventure of a Summer"), David Oakes ("The Pillars of the Earth") e Caroline Henderson ("Tuya Siempre"). "Vikings: Valhalla" foi desenvolvida pelo criador da série original, Michael Hirst. Mas, desta vez, ele tem um papel menos ativo - está trabalhando em várias séries históricas simultaneamente - , deixando o rumo das histórias a cargo do showrunner Jed Stuart - que é nada menos que o roteirista dos filmes clássicos "Duro de Matar" (1988) e "O Fugitivo" (1993).

