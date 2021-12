Entretenimento 04/12/2021 09:34 Pipoca Moderna Novos pôsteres de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" destacam vilões A Sony divulgou novos pôsteres de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" que destacam três dos vilões da trama: Electro (Jamie Foxx), visto pela primeira vez em "O Espetacular Homem-Aranha 2" (2014), Doutor Octopus (Alfred Molina), de "Homem-Aranha 2" (2004), e Duende Verde (Willem Dafoe), do primeiríssimo "Homem-Aranha" (2002). Além deles, o herói vivido por Tom Holland também enfrenta no novo filme o Lagarto de "O Espetacular Homem-Aranha" (2012) e um pó voador que corresponde ao Homem-Areia de "Homem-Aranha 3" (2007), mas ambos só tem aparecido como efeitos visuais no material de divulgação. Os vilões entram na trama graças à participação do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), que acidentalmente abre as dimensões alternativas ao atender um pedido de Peter Parker, desesperado para que as pessoas esqueçam que ele é o Homem-Aranha. O elenco confirmado também conta com Marisa Tomei (Tia May), Tony Revolori (Flash Thompson), Angourie Rice (Betty Brant), J.K. Simmons (J.J. Jameson) e Jon Favreau (Happy Hogan). E a abertura do multiverso faz os fãs sonharem ainda com as presenças de Tobey Maguire e Andrew Garfield, repetindo seus papéis como Homens-Aranhas de outras dimensões - fato que Tom Holland e Andrew Garfield têm negado repetidamente. Novamente dirigido por Jon Watts, o fecho da nova trilogia do herói aracnídeo tem lançamento previsto para 16 de dezembro no Brasil, um dia antes do lançamento nos EUA.

