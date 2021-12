Livres, Leves e Soltas. É no clima desta temática que o Museu do Rio estará no dia 08 de dezembro com a 3ª edição do Miss Cuiabá Plus Size. O evento, que terá início às 19h30, traz 25 candidatas e vem ainda com algumas surpresas.

O concurso é destinado aos manequins acima do 44 e está dividido em três categorias: para mulheres entre 18 e 34 anos, para “ladies” onde estão quem tem acima de 34 anos e por último a denominada “curve” para aquelas que são altas e usam as mesmas medidas entre si.

E as novidades deste ano são o 1º Miss Cuiabá Teen Plus Size para meninas entre 15 a 17 anos, a 1ª edição do prêmio Maria Taquara “Mulheres em destaque” 2021, que contará com 10 homenageadas, e a eleição da Miss Várzea Grande Plus Size 2021. “Desde a primeira edição do MCPS em 2019 já haviam entrado em contato comigo mães e algumas adolescentes querendo participar. Acredito que já no terceiro ano, com o tema mais discutido pela sociedade cuiabana, estamos no melhor momento para trabalhar a autoestima dessas jovens”, diz o personal stylist e idealizador do concurso, Rodrigo Gomes.

Já o prêmio Maria Taquara tem o intuito de homenagear a força do universo feminino como um todo, pois segundo Rodrigo sua vida sempre foi conduzida por mulheres que o inspiraram e que fazem grandes transformações na sociedade. “Sou filho de mãe solteira, não alfabetizada, mas com uma garra e disposição para vencer os obstáculos da vida como nunca vi em ninguém. Ela é minha primeira musa. Além disso, estou na área de eventos em Cuiabá há 20 anos, iniciei a minha carreira sob os ensinamentos de uma grande mulher, Vânia Malheiros de Almeida. Assim, o nome desta premiação não poderia ser outro que não fosse o da icônica Maria Taquara, figura feminina polêmica da história de Cuiabá”, descreve.

Rodrigo explica ainda que o tema Livre, Leve e Solta, foi escolhido para mostrar à sociedade que depois que a mulher gordinha se liberta dos padrões impostos, a elevação da sua autoestima faz com que ela absorva estas qualidades para viver plenamente sua vida sem se preocupar com o peso dos julgamentos por sua aparência física.

As embaixadoras da noite são a Presidente da Sala da Mulher da Câmara Municipal de Cuiabá, Amabilla Camargo, a representante da Secretaria da Mulher, Luciana Zamproni, a Miss Lady Mato Grosso Plus Size 2020, Eliza Santa, a Miss Lady Mato Grosso Plus Size 2021, Juliana Petry, e a embaixadora D’oner Plus Size, Regina Figueiredo.

Serviço

Miss Plus Size 2021 - dia 08 de dezembro, quarta-feira, no Museu do Rio às 19h30.

Entrada: R$ 30,00 + 01 pacote de absorvente íntimo (que será doado à Secretária da Mulher).

Mais informações: (65) 98118-5025