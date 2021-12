Entretenimento 06/12/2021 11:31 screenrant.com Demolidor de Charlie Cox vai voltar ao MCU Parece que não é só o Rei do Crime interpretado por Vincent D’Onofrio que está de volta ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU). O chefão do estúdio, Kevin Feige, confirmou o retorno do Demolidor interpretado por Charlie Cox em futuros filmes da franquia. “Se você ver o Demolidor nas próximas produções, sim, Charlie Cox seria o ator que interpretaria o Demolidor. Onde vemos isso, como vemos isso, quando vemos isso, resta esperar”, disse o presidente do Marvel Studios, em entrevista ao Cinemablend. O ator deu vida ao personagem, alterego de Matt Murdock, na série ‘Demolidor’, da Netflix, lançada em 2015 e que ficou no ar por três temporadas. Ele ainda apareceu no spin-off ‘Os Defensores’. Estes seriados, mesmo como parte do MCU na plataforma de streaming concorrente do Disney+, nunca se conectaram ao restante daquele universo. Possível Demolidor em ‘Homem-Aranha’ Vale lembrar ainda que uma das imagens vazadas de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ mostrava Charlie Cox como o advogado Matt Murdock no filme. A cena tem ele reunido na mesa da sala da casa de Tia May, interpretada por Marisa Tomei, junto a Happy (Jon Favreau) e o Peter Parker de Tom Holland. Ali, Murdock provavelmente vai atuar como o advogado de Peter, acusado ao final de ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’ de assassinar Mysterio, personagem de Jake Gyllenhaal, além de ter sua verdadeira identidade revelada. Ainda não dá para saber se Charlie Cox vai voltar em mais cenas e aparecer de fato como o Demolidor no próximo filme do Teioso, que estreia no dia 16 de dezembro, nos cinemas brasileiros. Essa cena se encaixa até em algo que Tom Holland comentou, durante uma entrevista, sobre gravar com outro herói. “São quatro pessoas sentadas em uma mesa, conversando sobre como é ser um super-herói, e foi incrível. Outro dia vimos a cena, meu irmão e eu, e nossas mandíbulas estavam no chão”, disse, em entrevista à revista britânica Empire. Outra possibilidade ainda é que Charlie cox volte à pele do vigilante ne série ‘Mulher-Hulk‘, ou ‘She-Hulk’. Afinal, este programa terá como protagonista a advogada Jennifer Walters, interpretada pela incrível Tatiana Maslany. Tem também uma chance em ‘Gavião Arqueiro’, que já mencinou o retorno do Rei do Crime.

