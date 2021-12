Entretenimento 13/12/2021 08:18 Silvio Santos vem aí! Apresentador mais popular do país faz 91 anos! Silvio Santos faz 91 anos neste dia 12/12/2021. O apresentador está afastado da apresentação dos programas do SBT por causa da pandemia. O aniversário é celebrado nas mansões do apresentador em São Paulo e Orlando, na Flórida. Em junho, Silvio voltou a tingir os cabelos brancos - visual que o público quase não vê. O cabeleireiro Jassa postou nas redes sociais e muitos acharam que Silvio voltaria ao palco. Mas ele continuou em casa. No fim de julho, Silvio chegou a retornar brevemente ao trabalho, após tomar as duas doses da vacina. Mas em agosto Silvio teve Covid-19 e se afastou. Mesmo aos 90 anos, recuperou-se bem da doença, já que a vacina atenua os efeitos da doença. Silvio foi atendido no Hospital Albert Einstein. Trabalhando em casa, Silvio mantém o controle dos negócios com funcionários de confiança tocando o barco. Após uma série de reprises, o Programa Silvio Santos (principal atração do SBT), voltou a ser gravado, com Patricia Abravanel no comando. Silvio Santos, cujo nome é Senor Abravanel, nasceu na Lapa, região central do Rio de Janeiro, em 12/12/1930. Filho de imigrantes judeus, ele tem uma das histórias mais impressionantes de ascensão profissional e social. Aos 14 anos, foi camelô, com o irmão Leon. O primeiro produto vendido foi capa para título de eleitor. O Brasil começava a redemocratização após o Estado Novo (1937-1945). A voz potente do garoto chamou atenção e ele foi convidado para um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando Chico Anysio (que viria a se tornar um dos maiores comediantes do país). Aos 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas no Exército, com bom desempenho nos saltos. E trabalhava como locutor de rádio em Niterói. A ida do Rio para Niterói era por barca. E Silvio começou a vender produtos usando alto-falante no trajeto. Quem comprasse uma bebida, ganharia uma cartela de bingo para concorrer a prêmios. Aos 20 anos, Senor se formou em técnico em Contabilidade. Mas continuou como locutor de rádio e complementava a renda vendendo revistas que ele criou com passatempos e charadas. Em 1958, adquiriu de seu amigo e radialista Manuel de Nóbrega o Baú da Felicidade, empresa que entregava brinquedos de Natal a quem pagasse carnê ao longo do ano. Silvio incrementou a ideia, que se tornaria uma empresa milionária. Em 1969, ele fundou a Baú Financeira, embrião do Banco Pan-Americano. Em 1975, absorveu a Liderança Capitalização que, em 1991, lançaria a TeleSena. Locutor respeitado no rádio, passou para a TV estreando em 1962 no programa Vamos Brincar de Forca (1962-TV Paulista). Carismático, passou para a TV Globo e fez grande sucesso com o programa. Domingo era dia de Silvio Santos na TV, um clássico na programação com música, jogos, competições e prêmios. Em 1975, recebeu a concessão para ter sua própria emissora: TVS. Seis anos depois, adquiriu mais quatro canais que, juntos, passaram a formar o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Hoje é dono do Grupo Silvio Santos, conglomerado com mais de 30 empresas. Entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e empresa de cosméticos Jequiti. O patrimônio de Silvio é avaliado em R$ 7,2 bilhões. Nos programas, Silvio tem o bordão: Quem quer dinheiro? O apresentador distribui prêmios a participantes dos programas. Desde cédulas jogadas à plateia até casas e carros. O apresentador também promove o Teleton, programa transmitido uma vez por ano, por 24 horas, para arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente. A plateia de Silvio nas gravações sempre foi feminina. Mulheres chamadas pelo apresentador de "colegas de trabalho". E com quem ele interage ao longo do programa. A música "Sílvio Santos vem aí" foi composta por Archimedes Messina (1932-2017). Após disputa judicial e pedido de indenização a Messina, que alegava não ter recebido, Silvio chegou a um acordo. A canção é tema marcante do programa. Ao longo da carreira, Silvio lançou artistas em programa de calouros, projetou jurados que se tornaram ícones no segmento e conquistou uma legião de fãs, seguidores fiéis do programa de auditório mais popular do país. Silvio concede o Troféu Imprensa aos melhores do ano. O prêmio, criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, era abstrato. Não havia estatueta. Em 1970, Silvio ganhou os direitos e reformulou a premiação, como uma espécie de Oscar

