Sejam clássicas, sofisticadas ou inovadoras, a Seara tem portfólios completos para todas as comemorações

A Seara, marca reconhecida pela inovação e liderança em diversas categorias do mercado de alimentos, apresenta produtos exclusivos para as festas de fim de ano, sejam quais forem os tamanhos das comemorações e os gostos dos convidados. São cerca de 30 produtos variados destinados às celebrações, com o objetivo de atender a demanda das pessoas em sua diversidade e variedade de comemorações, com a expectativa de ampliar as vendas em relação ao Natal do ano passado, quando a empresa já registrou crescimento em relação ao ano anterior.

“Em 2020, mesmo com um cenário desafiador, a Seara teve um aumento em volume de produtos e nas vendas. Na ocasião, lançamos a primeira ave orgânica de Natal do país, o Fiesta Orgânico. Estamos otimistas para as comemorações de 2021, onde as pessoas voltarão aos encontros, não só com a família, mas com os amigos. Pensando nessa variedade de celebrações, investimos em inovações que incluem porções menores, pratos prontos e diferentes opções de proteínas. Estamos oferecendo assim opções para todas as pessoas e todas as comemorações”, comenta Rafael Palmer, Diretor de Marketing de Alimentos Preparados Seara.

As aves no período de festas são destaque com 70% de penetração nos lares. Por isso, com foco em inovação e em atender as necessidades de todos os tipos e tamanhos de celebrações, a Seara oferece em sua linha Fiesta Seara, desde produtos com alto rendimento e variedade, até inovações. Entre as aves inteiras, estão o Fiesta Temperado, o Fiesta Orgânico e a novidade Fiesta Mediterrâneo (com mix de ervas, tomate e cebola). Ainda para quem gosta de inovações, o Peito de Fiesta Seara com recheio de ervas, tem tamanho menor do que a ave inteira e é ideal para grupos menores ou até mesmo para complementar a ceia. Já a Linha Assa Fácil, com a praticidade e o sabor dos produtos que vão direto do freezer ao forno apresenta Fiesta Temperado, Desossado e Recheado, e a versão Desossado e Temperado, além do Peru Temperado Seara. Com a mesma praticidade, em Seara Gourmet, com cortes selecionados estão duas novidades: o Short Rib Suíno Seara Gourmet com Molho de Laranja e Maracujá e o Filé Mignon Suíno Seara Gourmet com Molho de Melado de Cana e Abacaxi. Os dois cortes suínos contam com molho à parte, repleto de pedaços de frutas, o que confere ainda mais sabor ao prato. O Peru Defumado Seara Gourmet, macio e suculento também oferece praticidade e muito sabor, basta aquecer. Outra novidade é o Bacalhau Gratinado Seara Gourmet, que com bacalhau de origem portuguesa, acompanha batatas, molho branco e queijo parmesão, e vai direto do freezer para o forno.

Além dos lançamentos, atenta aos novos hábitos de consumo e formatos de celebração, a Seara traz para as festas de final de ano, o Bacalhau 100% vegetal Incrível Seara, pronto para servir, basta aquecer.

A Linha de comemorativos Seara é composta por aves Fiesta, Perus, Suínos, Pratos Prontos, opção 100% vegetal e produtos da marca Seara Gourmet e podem ser encontradas em supermercados e na loja Seara (lojaseara.com.br) e-commerce da marca, que funciona por geolocalização e em parceria com as principais redes varejistas.