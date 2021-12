Entretenimento 18/12/2021 12:29 Pipoca Moderna Novo Homem-Aranha tem maior estreia da história do Brasil Segundo dados da consultoria Comscore, o filme estrelado por Tom Holland levou mais de 1,7 milhões de espectadores aos cinemas em 24h Foto: Divulgação/Sony / Pipoca Moderna O que acontece quando, pela primeira vez, um filme entra em cartaz em 9,6 de cada 10 cinemas existentes num país? Resposta óbvia: ele bate o recorde de bilheteria. "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" já bateu vários recordes, por sinal. O filme, que passou a ocupar 2,8 mil salas dos cinemas brasileiros a partir das pré-estreias exibidas na noite de quarta (15/12), em poucas horas virou a maior estreia da história do Brasil. Segundo dados da consultoria Comscore, o filme estrelado por Tom Holland levou mais de 1,7 milhões de espectadores aos cinemas em suas primeiras 24 horas de exibição (da noite de quarta à noite de quinta), arrecadando mais de R$ 34 milhões de bilheteria nesse período. Os números impressionantes já tinham rendido recorde na pré-estreia. Só com as sessões da noite de quarta-feira, o longa foi comemorado pela Sony como a maior bilheteria de primeiro dia da história do estúdio no Brasil. Estes números tornam ainda mais complicada a situação de "Matrix Resurrection", que chega na próxima quarta para ocupar não se sabe quantos cinemas, já que 96% do parque exibidor está lotado com o novo "Homem-Aranha".

