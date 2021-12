Entretenimento 19/12/2021 15:48 E-Pipoca Piratas do Caribe | 4 cenas deletadas que explicam muita coisa Foto: Reprodução A franquia Piratas do Caribe possui várias cenas deletadas com momentos interessantes que não chegaram às telas. Algumas realmente não valiam a pena estar nos filmes, mas outras seriam interessantes de assistir. Piratas do Caribe: No Fim do Mundo cortou uma parte significativa da conversa de Jack Sparrow e Lord Cutler Beckett. A cena fornece uma história de fundo crucial, já que é revelado que Beckett uma vez contratou Jack para trazer escravos para ele. Quando Jack se recusou, Beckett atacou O Pérola Negra, afundando-o no oceano. Isso exigiu o acordo que Jack fez com Davy Jones para que ele erguesse o navio das profundezas. Essa história de fundo não apenas conecta os pontos entre vários eventos e personagens, mas também revela as verdadeiras naturezas de Jack e Beckett. Apesar da moral dúbia e do jeito egoísta de Sparrow, há limites que nem mesmo ele está disposto a cruzar, o que ele deixa claro quando diz: “As pessoas não são de carga, companheiro.”, confrontando Beckett que diz que era apenas um bom negócio. O Comodoro Norrington não é um idiota e sabe que Elizabeth só aceita seu pedido de casamento para que ele concorde em ajudar a salvar Will Turner. Esta cena excluída de A Maldição do Pérola Negra dá a Norrington mais profundidade ao dizer a Elizabeth que sabe que ela manterá sua palavra, mas gostaria que ela aceitasse a proposta com sinceridade. Norrington não quer forçá-la a um casamento que ela não deseja, já que prefere que ela seja feliz. O Baú da Morte mostra Norrington apresentando o coração de Davy Jones para Beckett, mas não mostra o que vem imediatamente depois. A cena excluída possui elementos que foram salvos para serem explicados em No Fim do Mundo, como Norrington sendo promovido a almirante e Davy Jones sendo mostrado sob o controle de Beckett. A parte mais atraente da cena é quando o homem que desenha o mapa-múndi no escritório de Beckett diz a ele que o mapa está concluído.Não é apenas uma referência ao desenho literal sendo concluído, mas que Beckett acredita que os piratas estão acabados, pois ele pode destruí-los agora que Davy Jones está sob seu controle. Depois que Davy Jones diz ao governador Swann que o Kraken matou Elizabeth, o governador, angustiado, tenta apunhalar o coração de Davy Jones. Norrington o impede de apunhalar o coração e quando o governador Swann tenta dizer a Davy Jones que ele vai matá-lo, Jones explica que quem apunhalar o coração se tornará o próximo capitão do Holandês Voador, preso ao navio e ao mar como ele está para sempre. Beckett então fala com Mercer sobre como o governador sobreviveu e agora é um risco. Esta cena mostra porque Beckett mandou matar o Governador Swann, o que é apenas brevemente mencionado quando o Governador vê Elizabeth no Armário de Davy Jones. Também demonstra como, apesar de sua promoção, Norrington ainda se preocupa profundamente com a família Swann, estabelecendo sua decisão de escolher Elizabeth em vez da East India Trading Company.

