O longa está em fase de pós-produção para chegar aos cinemas em 3 de março no Brasil, um dia antes do lançamento nos EUA

O diretor Matt Reeves revelou sua grande inspiração para filmar nova versão de Batman. Em entrevista à revista Empire, o cineasta contou que a personalidade reclusa do herói é similar a de Kurt Cobain, líder do Nirvana morto em 1994. Ele afirmou que gosta muito de ouvir músicas enquanto escreve seus roteiros e que 'Something in the Way', do álbum 'Nevermind', que embala os trailers do longa, tocava com frequência enquanto ele concebia o primeiro ato do filme.

"Comecei a fazer essas conexões [entre Batman] e 'Os Últimos Dias', de Gus Van Sant, com a ideia de uma versão fictícia de Kurt Cobain nessa espécie de mansão decadente", disse Reeves, que revelou também que vê essa propensão à reclusão em Robert Pattinson, novo intérprete do Batman. "Ele parece um astro do rock, mas você sente que ele pode ser um recluso".

Para explorar essa sensação isolamento, o cineasta também adotou uma aparência mais caseira para os apetrechos e ferramentas do 'Cavaleiro das Trevas', que os monta em sua caverna ao lado de Alfred (Andy Serkis). "[Essa versão de Bruce] não é um socialite", explica.

Com filmagens já finalizadas desde a metade do ano, 'Batman' está atualmente em fase de pós-produção para chegar aos cinemas em 3 de março no Brasil, um dia antes do lançamento nos EUA.