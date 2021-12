Entretenimento 21/12/2021 18:18 www.terra.com.br Brasil está fora da disputa do Oscar Internacional Filme 'Deserto Particular', de Aly Muritiba, não ficou na lista dos 15 finalistas Foto: Hahn Lionel/ABACA via Reuters Connect / Reuters A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou na tarde desta terça-feira, 21, a lista com os 15 filmes internacionais que poderão disputar Oscar. A aposta brasileira, o filme 'Deserto Particular' de Aly Muritiba, ficou de fora. Entre os finalistas está o italiano 'A Mão de Deus', de Paolo Sorrentino, em cartaz nos cinemas da cidade. A lista final com os cinco filmes que vão concorrer à estatueta será divulgada em 8 de fevereiro. Já a cerimônia de entrega do Oscar está marcada para acontecer 27 de março, em Los Angeles. Além da lista de possíveis indicados na categoria Melhor Filme Internacional, a Academia liberou a listas de outras categorias. Melhor Filme Internacional Áustria, 'Great Freedom' Bélgica, 'Playground' Butão, 'Lunana: A Yak in the Classroom' Dinamarca, 'Flee' Finlândia, 'Compartment No. 6' Alemanha, 'O Homem Ideal' Islândia, 'Lamb' Irã, 'Um Herói' Itália, 'A Mão de Deus' Japão, 'Drive My Car' Kosovo, 'Colmeia' México, 'Reze pelas Mulheres Roubadas' Noruega, 'A Pior Pessoa do Mundo' Panamá, 'Plaza Catedral' Espanha, 'O Bom Patrão'

