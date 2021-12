Entretenimento 23/12/2021 07:35 Pipoca Moderna "Matrix Resurrections" chega aos cinemas nesta quarta As estreias começam mais cedo na época do Natal, com o lançamento de "Matrix Resurrections" nesta quarta (22/12), simultaneamente com os EUA. Ressurreição é normalmente tema da Páscoa, mas este não é o principal problema com a data escolhida pela Warner. A produção vai encontrar um circuito saturado de cópias de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", que chegou em 96% dos cinemas brasileiros na semana passada. Praticamente sem espaço, a programação ainda recebe mais três títulos na quinta (23/12): um "terrir" e duas fantasias alemãs com distribuição bem limitada - uma delas, em busca de vaga no Oscar 2022. Confira abaixo mais detalhes de cada filme. Continuação que é mais nostálgica que inovadora, ao mesmo tempo em que critica a própria nostalgia, "Matrix Ressurrections" é definitivamente melhor que as duas sequências do filme original, justificando a retomada da franquia pela cineasta Lana Wachowski com cenas de muita emoção. Cheio de flashbacks e personagens antigos - alguns com rostos novos - , a sci-fi vai fundo na metalinguagem, com citações à Warner, continuações e até a um game chamado Matrix, mas seu coração carregado de efeitos visuais bate mesmo é pela história de amor dos protagonistas. Em tempo, a produção ainda comprova, como foi visto em "Punho de Ferro", que Jessica Henwick é uma coadjuvante perigosa, capaz de roubar cenas de qualquer protagonista - até de Keanu Reeves.

