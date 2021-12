O WhatsApp está trabalhando na implantação de duas novas funcionalidades, uma no campo da privacidade dos usuários do aplicativo, e uma outra, digamos, mais “estética”. Já há alguns anos, o emoji de coração vermelho é o único animado no mensageiro, mas isso pode mudar em breve.

Em breve, os emojis de coração de todas as cores devem passar a ser animados, simulando o batimento do órgão no corpo humano. Esse recurso já existe no aplicativo do WhatsApp para desktops e na versão web do serviço de mensagens de propriedade da Meta.

Sem data para chegar

O WhatsApp ainda não tem uma previsão de data para que todos os emojis de coração sejam animados em todas as cores. Porém, a atualização já está em desenvolvimento e será disponibilizada em uma atualização futura para os testadores beta do mensageiro para Android e iOS.O portal especializado no WhatsApp WABetaInfo já teve acesso a uma prévia do novo recurso na versão para iOS do mensageiro. O recurso não será uma exclusividade dos aparelhos da Apple, porém, o sistema Android ainda precisa passar por atualizações para que todos os corações possam bater, independente da cor.

Transparência em criptografia

Além dos emojis de coração animados, o WhatsApp também receberá uma nova atualização, a fim de conferir transparência sobre criptografia de ponta a ponta usada pelo aplicativo. A mensagem que aparece quando iniciamos uma conversa, deverá aparecer em outras seções, como os “status” e as “chamadas”.

De acordo com WABetaInfo, o WhatsApp vai incluir avisos visuais que deixarão claro que a criptografia de ponta a ponta também estará disponível para essas funções do aplicativo. Embora já exista a mensagem padrão nos chats individuais, o novo modelo de aviso também estará na seção de conversas do aplicativo.

Estes recursos, porém, já estão disponíveis para a versão beta do aplicativo para smartphones com iOS, além de já estar em estágio avançado de desenvolvimento para o Android.