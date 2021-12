Entretenimento 26/12/2021 11:34 olhardigital.com.br “Bridgerton”: Netflix anuncia 2ª temporada; confira data Seguindo tradições, a Netflix aproveitou o sábado (25) de Natal, quando “Bridgerton” completou um ano na plataforma, para dar uma boa notícia: a série ganhou uma data de estreia para a esperada segunda temporada. Segundo o streaming, a continuação do romance de época está marcado para 25 de março de 2022. A segunda temporada atrasou devido a pandemia da Covid-19 e terá foco maior em Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), tirando um pouco a irmã Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) de cena. O novo enredo acontece segundo a história dos livros de Julia Quinn– assim como a 1ª temporada –, contudo, também pode ter a ver com a saída do ator Regé-Jean Page (Simon Basset, o Duque de Hastings), que recusou reviver o papel. A saída do ator foi comunicada através de nota oficial. “Bridgerton” é um dos maiores sucessos da Netflix. A série estreou no final de dezembro de 2020 e foi o produto original da plataforma de streaming mais assistido – sendo superada depois apenas por “Round 6”. As estimativas iniciais eram de que 63 milhões assinaturas veriam a série nos primeiros 28 dias. Quando o período passou, a contagem foi bem maior: 82 milhões. Uma terceira e quarta temporada também já foram anunciadas, conforme informou o site Collider. Se o programa continuar a seguir a trajetória dos livros, a terceira temporada terá foco no romance de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) enquanto a quarta temporada muda o foco para Colin Bridgerton (Luke Newton). A Penelope Featherington, de Nicola Coughlan, também ganha em um papel maior. A série é produzida pela Shondaland e tem como produtores executivos Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen. Além de Phoebe Dynevor, retornam para o show Coughlan, Ruth Gemmell, Luke Newton, Polly Walker, Golda Rosheuvel. Harriet Cains, Bessie Carter e Julie Andrews.

