Entretenimento 26/12/2021 15:41 observatoriodocinema.uol.com.br Espanhóis mostram que La Casa de Papel enganou o mundo inteiro Se não fossem espectadores espanhóis atentos, fãs de La Casa de Papel nunca teriam descoberto que foram enganados o tempo inteiro pela série da Netflix. Um cenário importante do seriado não é exatamente o local mostrado. O roubo a partir da terceira temporada acontece no Banco da Espanha. Mas, não é esse o local que os fãs de La Casa de Papel enxergam do lado de fora. Nas redes sociais, espanhóis revelaram ao mundo que o cenário usado é, na verdade, do Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana. O bonito prédio também fica localizado em Madri. Um outro detalhe está na estação de metrô próxima ao banco. A série da Netflix faz menção algumas vezes sobre a Estação Banco Espanha, que não existe na vida real. La Casa de Papel continua com série de Berlim na Netflix A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal. A gigante do streaming revelou ainda que o projeto será lançado em 2023. Ainda não há detalhes sobre a história e o elenco. No roubo da Casa da Moeda, Berlim se tornou um dos personagens mais amados do seriado. Morto, voltou a aparecer em flashbacks, ganhando arcos próprios. A Netflix indica que a nova série será um prelúdio, possivelmente indo além na origem de Berlim e a relação com o irmão dele, o Professor.

