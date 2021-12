Entretenimento 28/12/2021 18:57 James Bond: As apostas sobre quem substituirá Daniel Craig como próximo 007 Após 16 anos, cinco filmes e um terno de veludo rosa mais do que questionável, a era de Daniel Craig como James Bond chegou ao fim neste ano. Craig estrelou alguns dos melhores longas da franquia e será difícil substituí-lo. Escolher um substituto é uma decisão extremamente importante. Uma grande parcela dos lucros de bilheteria depende da escolha do ator certo para o papel. "Você tem que ser uma estrela de cinema, um embaixador da saga, um diplomata da mídia, um filho designado da cultura britânica e a face de um ecossistema multibilionário de produtos e endossos", diz Mark O'Connell, autor de um livro especializado em James Bond. "Você deve ser imediatamente reconhecível em todos os cantos do planeta como James Bond. Tem que ser atraente, capaz de capturar a câmera e dominar telas de cinema do tamanho de campos de futebol", acrescenta. Claro, todo novo ator de Bond vai querer homenagear aqueles que vieram antes dele, "mas ele tem que trazer suas próprias qualidades para o papel", diz O'Connell. Existem vários candidatos cujos nomes surgiram nos últimos anos. Vamos começar com o básico: uma coisa que sabemos é que o próximo Bond será outro homem. "James Bond pode ser de qualquer cor, mas é um homem", disse a produtora americana Barbara Broccoli, responsável pela produção dos filmes da franquia James Bond, em 2020. "Acho que deveríamos criar novos personagens para mulheres, personagens femininas fortes. Não estou particularmente interessado em pegar um personagem masculino e ter uma mulher para interpretá-lo. Acho que as mulheres são muito mais interessantes do que isso", acrescentou Broccoli. O mais popular Com tudo isso em mente, é difícil encontrar alguém tão masculino como Tom Hardy, um ator acostumado a ser um cara durão na tela. Ele estrelou filmes como Venom - Tempo de Carnificina, Dunkirk e Mad Max: Estrada da Fúria. Com papéis como esses, é fácil entender por que Hardy é considerado um dos favoritos há algum tempo e admitiu querer interpretar o papel ocasionalmente. Porém, aos 44 anos, corre o risco de ter perdido o momento. Daniel Craig permaneceu no cargo por 15 anos. Se Hardy fizesse o mesmo, terminaria com quase 60 anos. A questão da idade é outra barreira potencial para Idris Elba, de 49 anos, pioneiro nas apostas há quase uma década.

Voltar + Entretenimento