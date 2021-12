Entretenimento 29/12/2021 08:07 Pipoca Moderna Netflix negocia produzir mais duas temporadas de "Round 6" A Netflix quer mais temporadas do maior sucesso de sua História. No plural. Em entrevista a emissora KBS, da Coreia do Sul, o diretor Hwang Dong-hyuk, criador de "Round 6", contou que já está em negociações coma empresa para realizar uma 3ª temporada de "Round 6", embora a 2ª temporada ainda esteja em fase inicial de desenvolvimento e não tenha sequer previsão de estreia. "No momento, estamos conversando com a Netflix sobre a 2ª temporada e também sobre uma 3ª. Devemos chegar a um acordo em breve", declarou Dong-hyuk. Inicialmente, "Round 6" foi planejada para ter uma temporada única, mas o sucesso inesperado da série fez com que a Netflix confirmasse pelo menos a produção de mais uma leva de episódios inéditos. Em entrevistas, Hwang Dong-hyuk chegou a afirmar que se sentiu "pressionado" e na "obrigação" de produzir uma sequência, após o sucesso da atração, com direito a cobrança dos próprios fãs. Por sorte, a atração original terminou com um gancho para continuar a história. Até o momento, pouco foi revelado sobre os rumos da 2ª temporada, mas, em entrevista à revista Entertainment Weekly, o diretor deixou escapar que uma das possibilidades pode ser abordar o lado "mais sombrio" do personagem Seong Gi-hun, o jogador 456, vivido pelo ator Lee Jung-jae. "Round 6" virou um fenômenos mundial, batendo todos os recordes de audiência da Netflix, ao mostrar uma competição mortal entre centenas de pessoas endividadas ou em situação de miséria, que disputam um jogo onde apenas um pode vencer - e sobreviver - para ganhar um prêmio milionário.

