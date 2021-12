Entretenimento 31/12/2021 07:03 Olhar Digital Antes do ano acabar, Telegram adiciona reações no estilo iMessage e texto oculto Crédito: Kaspars Grinvalds/Shutterstock O Telegram está encerrando o ano de 2021 com mais uma atualização. Entre tantas novidades do aplicativo, as novas ferramentas englobam o texto oculto para evitar spoilers. Ou seja, se você é daquelas pessoas que ama contar detalhes de filmes e faria uma boa sinopse de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ é possível agora selecionar qualquer parte da sua mensagem antes de enviar e assim, ocultará o texto no chat. Outra novidade do Telegram são as reações do estilo iMessage, sendo assim você pode tocar duas vezes em qualquer mensagem para enviar uma reação positiva. Já se tocar uma vez – ou tocar e segurar no iOS – será possível selecionar outro emoji, sorriso, fogo, um rosto chocado ou polegar para baixo, por exemplo. Além disso, também tem como alterar o emoji com toque duplo padrão nas configurações de chat no Android e na parte de adesivos e emojis nas configurações do iOS. Enquanto isso, em conversas privadas, as reações estão sempre ativadas e em grupos, os administradores podem decidir se devem ativá-los e quais reações os outros membros podem escolher. Na leva de atualizações, o Telegram também adicionou a opção de tradução útil. Portanto, por meio das configurações de idioma, você pode ativar a tradução. A ferramenta está disponível em todos os dispositivos Android, só que os usuários de iPhone e iPad precisarão executar o iOS 15 ou posterior pois o número de idiomas que depende do seu sistema operacional. Os usuários podem gerar códigos QR para qualquer pessoa com um nome de usuário público e assim, podem tocar no ícone do código QR ao lado do nome e selecionar as cores e o padrão antes de compartilhar em outro lugar. No início de 2021, o Telegram lançou o recurso de vídeos chamadas em grupos e transmissões ao vivo com capacidade ilimitada. Por outro lado, alguns relatórios sugerem que houve um aumento no nível de atividade cibercriminosa na rede social.

