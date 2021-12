Entretenimento 31/12/2021 07:09 Dwayne Johnson rejeita convite de Vin Diesel para voltar a ‘Velozes e Furiosos’ Foto: Reprodução Se no fundo você ainda tinha qualquer esperança, pode descartar totalmente a ideia de voltar a ver o ator Dwayne Johnson, The Rock, de volta à franquia ‘Velozes e Furiosos’. O ator rejeitou completamente o último pedido público de Vin Diesel para que ele retornasse aos filmes de ação cheio de carros em alta velocidade. Vin Diesel tentava encerrar a desavença entre os dois para que The Rock estivesse no elenco de ‘Velozes e Furiosos 10’. Mas, Dwayne Johnson disse que não há “nenhuma chance” de se juntar novamente à série de filmes, em entrevista ao CNN Entertainment, publicada nesta quarta-feira (29). “Em junho passado, quando Vin e eu realmente não nos conectamos por meio da mídia social, eu disse a ele diretamente – e em particular – que não voltaria para a franquia”, disse The Rock. O ator acrescentou que foi firme, mas cordial. Disse ainda apoiar o elenco e torcer pelo sucesso da sequência de filmes. “Mas que não havia chance de eu voltar. Também conversei em particular com meus parceiros na Universal, todos os quais me deram muito apoio, pois entendiam o problema”, emendou. O ator ainda comentou uma publicação de Vin Diesel no Instagram, pedindo seu retorno. No post, o protagonista da franquia escreveu que “chegou a hora” do seu “irmão mais novo, Dwayne” voltar. “Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne em minha casa. Não há feriado que passe que eles e você não mandem votos de felicidades… mas chegou a hora. O legado o aguarda”, dizia a publicação. O post pegou Johnson de surpresa e ele acusou a co-estrela de manipulação. “A postagem pública recente de Vin foi um exemplo de sua manipulação. Não gostei que ele tenha citado os filhos no post, assim como da morte de Paul Walker. Deixe-os fora disso. Havíamos conversado meses atrás sobre isso e chegamos a um entendimento claro. Meu objetivo o tempo todo era terminar minha incrível jornada com essa incrível franquia om gratidão e graça. É uma pena que este diálogo público turvou as águas”, concluiu. Dwayne Johnson interpretava Luke Hobbs na franquia ‘Velozes e Furiosos’. Ele integrou entrou na série de filmes em ‘Velozes e Furiosos 5: Operação Rio’, lançado em 2011. O ator também integrou o elenco de ‘Velozes e Furiosos 6’ (2013), ‘Velozes e Furiosos 7’ (2015), ‘Velozes e Furiosos 8’ (2017) e do spin-off ‘Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw’ (2019). O próximo filme de ‘Velozes e Furiosos’ chega aos cinemas em 19 de maio de 2023. Via: The Hollywood Reporter / Screen Rant / IGN

