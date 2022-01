Entretenimento 01/01/2022 07:29 Pipoca Moderna Zoe Saldana confirma volta de Gamora em "Guardiões da Galáxia Vol. 3" Foto: Divulgação/Marvel / Pipoca Moderna As filmagens de "Guardiões da Galáxia Vol. 3" começaram oficialmente em novembro, mas só agora Zoe Saldana confirmou sua participação no filme, ao compartilhar uma foto de bastidores de seu retorno como Gamora. A atriz postou várias fotos de suas personas de 2021 no Instagram, e uma das selfies é um close-up que a mostra recebendo a maquiagem da mulher mais mortal da galáxia. Embora detalhes específicos da história ainda estejam em segredo, tudo indica que Gamora será uma grande parte do filme, assim como seu relacionamento com a irmã Nebula (ou Nebulosa, em algumas versões brasileiras). Spoiler para quem não viu, mas Gamora morreu ao final de "Vingadores: Guerra do Infinito", sacrificada por seu próprio pai, Thanos, para realizar seus planos de destruição. Entretanto, a viagem no tempo de "Vingadores: Ultimato" permitiu o surgimento de outra Gamora, uma variante que não é a mesma heroína da franquia "Guardiões da Galáxia". De fato, ela nunca foi integrante da equipe, tendo sido introduzida como vilã e aliada de Thanos. Ao final, a Gamora alternativa sumiu antes que os heróis pudessem conhecê-la melhor. Por conta disso, a personagem não deve aparecer em "Thor: Amor e Trovão" junto dos outros Guardiões da Galáxia. Escrito e dirigido por James Gunn, "Guardiões da Galáxia Vol. 3" tem estreia prevista apenas em 2023.

