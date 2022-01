A moda resgata as cores, brilhos, paetês e tudo aquilo que faz você se sentir feliz usando. O ano de 2022 promete uma tendência mais vibrante e confortável.

Mistura de diversas tendências, 2022 promete para a moda um ano de muitas cores vibrantes, brilhos e plumas. Após dois anos de pandemia, zero festas e isolamento social, um desejo predomina entre boa parte das pessoas: o de se montar. Apostar em brilhos, paetês, glitter, e tudo aquilo que pode deixar as produções mais exuberantes, é uma das tendências mais fortes para o ano de 2022.

Segundo a jornalista e empresária Adlinez Moreno, após tempos cinzentos de pandemia, é certo que 2022 será um ano multicolorido. “O ‘dopamine dressing’ veio para ficar, uma referência à dopamina, o neurotransmissor produzido pelo organismo que provoca sensação de prazer quando liberado. A ideia é se vestir com cores vibrantes para se sentir bem”, diz ela.

Inspirada no tão comentado metaverso, a Pantone anunciou a Very Peri como a cor do ano em 2022. Um mix entre "um azul floral com um subtom de vermelho vivificante" resulta em um roxo azulado, mas sutil. A expectativa é que essa cor invada as vitrines, arquitetura e o design.

Há uns quatro anos, o vestido slip, aquele vestido parecidíssimo com uma camisola, virou item máximo de desejo entre as fashionistas. E em 2022, a peça já deu sinais de que vai voltar aos holofotes - mas ela não vem sozinha. Todos os itens de pijamas, incluindo lingeries, vão receber uma atenção especial nos próximos meses.

Além disso, a moda anos 2000 também volta com tudo: uma vibe mais dark ou até mesmo emo, com quadriculados em preto e branco, são grandes apostas para 2022. Apesar da estética dark, o extremo oposto também tem seu lugar garantido em 2022. Vale estampa de arco-íris, cores contrastantes, misturas inusitadas, sem restrições. Uma tendência que promete atrair uma energia mais feliz e despertar aquele espírito mais divertido, que precisamos em 2022.

O conforto e a sustentabilidade e forma de peças de roupas também são apostas para 2022. Resumindo: no próximo ano teremos uma grande mistura de tendência, que promete agradar a todos os gostos.

Palavra dos especialistas

"O desejo de celebrar a vida no pós-pandemia trouxe de volta para as ruas o brilho e o glamour dos anos 70 e 80, com peças em paetês, lurex, lamê e tecidos metalizados para serem usados tanto no dia, como na noite. Além disso, o crochê e outros trabalhos artesanais serão hits no próximo ano. O resgate das peças handmade do tempo da vovó, surgem em vestidos longos e minis, croppeds, bolsas e até em detalhes nas sandálias” - Adlinez Moreno, Jornalista e empresária

"As pessoas devem apostar em tudo que é sustentável, reciclável e aproveitado. Estamos saindo de um tempo difícil em que não cabe ostentar, até mesmo porque a indústria brasileira está bastante afetada e nem pôde produzir com mais empenho nesses dois anos pandêmicos” - Edinho Serrão, Fashion Stylist

Uma peça que com certeza veio para ficar são as Wid legs. Elas são uma releitura das calças pantalonas, e se mantém firme na próxima estação. Outra aposta certa e necessária são os jeans com as lavagens claras” - Janaína Jamilla Geraldo, Empresária