Entretenimento 03/01/2022 09:34 Gabriel Maymone/ Midia Max LISTA: Whatsapp deixará de funcionar nestes celulares em 2022 Um dos aplicativos mais populares no Brasil, o WhatsApp deixará de funcionar em alguns modelos de celulares em 2022, conforme lista divulgada pela própria empresa. Atualmente, a plataforma possui cerca de 2 bilhões de usuários ativos ao redor do mundo, sendo mais de 100 milhões somente no Brasil. Assim, aparelhos com o sistema operacional Android 4.1 ou inferior não serão mais compatíveis com o aplicativo para enviar mensagens, fotos ou vídeos. Também não conseguirão mais utilizar o WhatsApp dispositivos com IOS 9 ou inferior instalado. Lista de celulares que não suportarão o WhatsApp em 2022: Veja a seguir uma relação de dispositivos nos quais o WhatsApp deixará de operar em breve: Sistema operacional Android Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Mini Samsung Galaxy S3

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1 Sistema operacional iOS Apple iPhone SE (16 GB)

Apple iPhone SE (32 GB)

Apple iPhone 6S (64 GB)

Apple iPhone 6S Plus (128 GB)

Apple iPhone 6S Plus (16 GB)

Apple iPhone 6S Plus (32 GB)

Apple iPhone 6S Plus (64 GB)

Apple iPhone SE (64 GB)

Apple iPhone 6S (128 GB) A

pple iPhone 6S (16 GB)

Apple iPhone 6S (32 GB)

